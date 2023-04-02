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الرياضي

فيرستابن ينجح في «سباق الفوضى»!

فيرستابن ينجح في «سباق الفوضى»!
2 ابريل 2023 12:16

 
ملبورن (رويترز) 

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فاز ماكس فيرستابن بجائزة أستراليا الكبرى، بعد توقف السباق مرتين قرب النهاية، ومجموعة من الحوادث تسببت في فوضى، قبل أن يُمنح السائق الهولندي فرصة حسم الانتصار خلف سيارة الأمان.
وكان فيرستابن يتقدم على لويس هاميلتون سائق مرسيدس، عندما اصطدم كيفن ماجنون بالحائط، ليتناثر الحطام على أرض الحلبة، ويقرر المراقبون إيقاف السباق.
وعند انطلاق السباق، اصطدم لوجان سارجنت سائق وليامز بمؤخرة سيارة دي فريز سائق ألفا تاوري قبل المنعطف الأول ليخرجا من السباق.
واصطدم سائقا ألبين بيير جاسلي وإستيبان أوكون ليتناثر حطام السيارتين على الحلبة، ليتوقف السباق للمرة الثالثة والأخيرة.
وبعد مشاورات طويلة قرر المراقبون إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان بترتيب الانطلاقة الثالثة، ما عدا السيارات التي انسحبت.
وانتزع فيرستابن فوزه الثاني هذا الموسم أمام هاميلتون وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
وواصل رد بول هيمنته على البطولة بانتصاره الثالث في أول ثلاثة سباقات، وهو رقم قياسي للفريق ليحافظ على تفوقه منذ موسم 2022.
وأبلغ فيرستابن فريقه بعد فوزه الأول في ألبرت بارك والأول أيضاً لرد بول في أستراليا منذ 2011: «أحتاج إلى بعض الوقت، لكنه فوز في النهاية، ونهاية أسبوع جيدة لنا، ونحن سعداء بذلك».

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