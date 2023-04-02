بالأرقام.. الأهلي يتجاوز الهلال بـ «الدرس القاسي»!



عمرو عبيد (القاهرة)



اقتنص الأهلي المصري آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الهلال السوداني، ورغم أفضلية «الزعيم» في المجموعة الثانية قبل مواجهة «المارد الأحمر»، إلا أن الأخير لقنه «درساً قاسياً» في القاهرة، وهزمه 3-0، وخطف بطاقة دور الثمانية منه، في مباراة كان فيها صاحب الأرض الأفضل على الإطلاق من كل الوجوه.

وبعكس المباريات السابقة، تمكن الأهلي من فرض سيطرته المطلقة على المباراة، حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 61% في النهاية، بل إن النسبة تجاوزت ذلك لتبلغ 71% في الشوط الأول، مقابل 29% لشقيقه السوداني، الذي تحسن نسبياً في الشوط الثاني، وخرج من مناطقه الدفاعية ليبادل مضيفه الهجوم، ويُنهي المباراة بنسبة امتلاك للكرة 39%، بعدما تعادلا فيها في الفترة الثانية بـ50% لكل منهما!

وشهدت المباراة فترات مثيرة وتهديداً حقيقياً للمرميين، مع تفوق الأهلي أكثر في الشوط الأول، حيث لاحت له 4 فرص تهديفية في الفترة الأولى، مكتفياً بتسجيل هدف وحيد، في حين هاجم الهلال متأخراً، ليحصل على فرصتين في هذا الشوط، مقابل 4 فرص خطيرة في الشوط الثاني، وهو العدد نفسه الذي صنعه «المارد الأحمر»، ليتفوق في الإجمالي بـ8 فرص تهديفية محققة، مقابل 6 لشقيقه.

وعلى صعيد المحاولات الهجومية، سدد لاعبو الأهلي 14 كرة على مرمى الهلال، منها 5 بين القائمين والعارضة، بنسبة دقة بلغت 36%، مقابل 17% فقط للهلال الذي عاب لاعبيه قلة جودة التسديدات أمام المرمى، حيث جاءت اثنتان فقط منها بين القائمين والعارضة، مقابل الإطاحة بـ10 خارج إطار المرمى، ورغم غزارة محاولات «الأزرق» الـ12، إلا أنه اكتفى بـ6 محاولات داخل منطقة الجزاء «الحمراء» مقابل 6 خارجها، في حين سدد «النسور» 9 كرات داخل منطقة جزاء الهلال بنسبة 64% من الإجمالي و5 خارجها.

وظهرت فوارق الجودة الفنية واضحة داخل الميدان، بتمرير لاعبي الأهلي 557 كرة، بلغت دقتها نسبة 81%، مقابل 71% فقط لتمريرات لاعبي الهلال من إجمالي 354، وتكشف الأرقام عن السيطرة الحقيقية لـ «المارد الأحمر» الذي مرر لاعبوه 222 كرة في النصف الخاص بـ «الزعيم» بنسبة 49.3% من إجمالي التمريرات الصحيحة، كما تفوق «أصحاب الأرض» في دقة تمريرات الكرات الطولية بـ49% مقابل 32% للهلال.