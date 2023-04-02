الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بالأرقام.. الأهلي يتجاوز الهلال بـ «الدرس القاسي»!

بالأرقام.. الأهلي يتجاوز الهلال بـ «الدرس القاسي»!
2 ابريل 2023 11:55

 
عمرو عبيد (القاهرة)

أخبار ذات صلة
افتتاح معرض "التقاء الفنانين في طريق الحرير" بالقاهرة
«المتأهلون الثمانية» في «أبطال أفريقيا»


اقتنص الأهلي المصري آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الهلال السوداني، ورغم أفضلية «الزعيم» في المجموعة الثانية قبل مواجهة «المارد الأحمر»، إلا أن الأخير لقنه «درساً قاسياً» في القاهرة، وهزمه 3-0، وخطف بطاقة دور الثمانية منه، في مباراة كان فيها صاحب الأرض الأفضل على الإطلاق من كل الوجوه.
وبعكس المباريات السابقة، تمكن الأهلي من فرض سيطرته المطلقة على المباراة، حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 61% في النهاية، بل إن النسبة تجاوزت ذلك لتبلغ 71% في الشوط الأول، مقابل 29% لشقيقه السوداني، الذي تحسن نسبياً في الشوط الثاني، وخرج من مناطقه الدفاعية ليبادل مضيفه الهجوم، ويُنهي المباراة بنسبة امتلاك للكرة 39%، بعدما تعادلا فيها في الفترة الثانية بـ50% لكل منهما!
وشهدت المباراة فترات مثيرة وتهديداً حقيقياً للمرميين، مع تفوق الأهلي أكثر في الشوط الأول، حيث لاحت له 4 فرص تهديفية في الفترة الأولى، مكتفياً بتسجيل هدف وحيد، في حين هاجم الهلال متأخراً، ليحصل على فرصتين في هذا الشوط، مقابل 4 فرص خطيرة في الشوط الثاني، وهو العدد نفسه الذي صنعه «المارد الأحمر»، ليتفوق في الإجمالي بـ8 فرص تهديفية محققة، مقابل 6 لشقيقه.
وعلى صعيد المحاولات الهجومية، سدد لاعبو الأهلي 14 كرة على مرمى الهلال، منها 5 بين القائمين والعارضة، بنسبة دقة بلغت 36%، مقابل 17% فقط للهلال الذي عاب لاعبيه قلة جودة التسديدات أمام المرمى، حيث جاءت اثنتان فقط منها بين القائمين والعارضة، مقابل الإطاحة بـ10 خارج إطار المرمى، ورغم غزارة محاولات «الأزرق» الـ12، إلا أنه اكتفى بـ6 محاولات داخل منطقة الجزاء «الحمراء» مقابل 6 خارجها، في حين سدد «النسور» 9 كرات داخل منطقة جزاء الهلال بنسبة 64% من الإجمالي و5 خارجها.
وظهرت فوارق الجودة الفنية واضحة داخل الميدان، بتمرير لاعبي الأهلي 557 كرة، بلغت دقتها نسبة 81%، مقابل 71% فقط لتمريرات لاعبي الهلال من إجمالي 354، وتكشف الأرقام عن السيطرة الحقيقية لـ «المارد الأحمر» الذي مرر لاعبوه 222 كرة في النصف الخاص بـ «الزعيم» بنسبة 49.3% من إجمالي التمريرات الصحيحة، كما تفوق «أصحاب الأرض» في دقة تمريرات الكرات الطولية بـ49% مقابل 32% للهلال.

دوري أبطال أفريقيا
القاهرة
الأهلي المصري
الهلال السوداني
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
قرعة كأس آسيا 11 مايو
الرياضي
قرعة كأس آسيا 11 مايو
اليوم 14:28
«بروج للبتروكيماويات» تعزز تواجدها في منطقة شرق أفريقيا
الاقتصادي
«بروج للبتروكيماويات» تعزز تواجدها في منطقة شرق أفريقيا
اليوم 14:26
لوكاكو ضحية عنصرية «السيدة العجوز»!
الرياضي
لوكاكو ضحية عنصرية «السيدة العجوز»!
اليوم 14:25
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©