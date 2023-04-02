«القمة المشتركة» بين «الملك» و«الفرسان» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



تحولت قمة دوري أقوياء اليد إلى «منافسة ثنائية» بين الشارقة وشباب الأهلي، حيث يتساوى الفريقان في رصيد 11 نقطة، ويتصدر «الملك» بفارق الأهداف، بعد فوزه على مليحة 36-27، في المباراة التي جرت بصالة الشارقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 20-13، وهو الفوز الثالث على التوالي لـ «الملك»، بالإضافة إلى «نقطتين اعتباريتين».

في الوقت نفسه، نجح النصر في الفوز على دبا الحصن 31-29، في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 12-11، ويرفع «العميد» رصيد إلى 6 نقاط، فيما وصل دبا الحصن إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

ومع نهاية الجولة الثالثة من الدور النهائي يتصدر «الملك» القمة برصيد 11 نقطة، يليه شباب الأهلي بالرصيد نفسه، والعين «الثالث» وله 8 نقاط، وقفز النصر من المركز قبل الأخير إلى الرابع «6 نقاط»، وتتساوى 3 فرق في 5 نقاط، هي مليحة والجزيرة والوصل، فيما يأتي الحصن في المركز الثامن والأخير« 3 نقاط».

وتقام الجولة الرابعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي الجزيرة مع دبا الحصن ومليحة مع النصر وفي اليوم التالي يلعب شباب الأهلي مع الشارقة في مواجهة فض الاشتباك على القمة فيما يلتقي الوصل مع العين.