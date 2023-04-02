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الرياضي

«المتأهلون الثمانية» في «أبطال أفريقيا»

«المتأهلون الثمانية» في «أبطال أفريقيا»
2 ابريل 2023 10:50

 
القاهرة (أ ف ب) 

أكرم الأهلي المصري وفادة جاره الهلال السوداني، عندما تغلب عليه 3-صفر، على استاد القاهرة الدولي في القاهرة وأمام 50 ألف متفرج، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وحجز البطاقة الأخيرة الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.
وتضم قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية، الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري من المجموعة الأولى، وصن داونز الجنوب أفريقي والأهلي المصري من المجموعة الثانية، والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني من المجموعة الثالثة، والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الرابعة.

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وسجل محمود عبد المنعم كهربا «25»، والبديل حسين الشحات «64 و81» الأهداف.
وجرد الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة «10» ووصيف بطل النسخة الأخيرة، ضيفه الهلال من المركز الثاني للمجموعة بفارق المواجهتين المباشرين، بعدما تساويا نقاطاً برصيد 10 لكل منهما، فلحق بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل المجموعة الذي تغلب على كوتون سبور الكاميروني 2-1.

 

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الهلال السوداني
الترجي
الوداد
الرجاء البيضاوي
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