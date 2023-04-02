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كفيتوفا «اللقب 30»

كفيتوفا «اللقب 30»
2 ابريل 2023 10:20

 
ميامي (أ ف ب) 

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تُوجت التشيكية بترا كفيتوفا بطلة لدورة ميامي للألف في التنس، بفوزها على الكازاخستانية ايلينا ريباكينا 7-6 و6-2، في المباراة النهائية.
وهي المرة الاولى التي تحرز فيها كفيتوفا بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 لقب هذه الدورة.
واللقب هو التاسع لكفيتوفا «33 عاماً» في هذه الفئة من الدورات، والأول لها منذ 5 سنوات لترفع عدد ألقابها إلى 30 في 41 مباراة نهائية خاضتها. وبموجب هذا الفوز ستعود إلى نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.
في المقابل، لم تنجح ريباكينا بطلة ويمبلدون الصيف الماضي في جمع الثنائية، بعد تتويجها في دورة إنديان ويلز قبل أسبوعين، عندما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا.
كانت النتيجة متقاربة في المجموعة الأولى، حتى التعادل 4-4، عندما نجحت كفيتوفا في كسر إرسال الكازاخستانية، لكن الأخيرة ردت التحية لتعادل الأرقام، ثم خاضت اللاعبتان شوطاً فاصلاً ماراتونيا استمر 20 دقيقة، وانتهى بفوز التشيكية 16-14.
ونجحت كفيتوفا في كسر إرسال ريباكينا في مطلع المجموعة الثانية، ودانت لها السيطرة، وحسمت المباراة في مصلحتها.

التنس
ميامي
إنديان ويلز
بترا كفيتوفا
ريباكينا
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