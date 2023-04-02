«بروفايل» مواني لا يعجب توخل!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ الألماني أدمنت الإعجاب باللاعبين الفرنسيين، منذ أيام النجم فرانك ريبيري الذي تألق في «البوندسليجا» لأكثر من 10 سنوات، واستمر الإعجاب حتى الآن، بدليل أن التشكيلة «البافارية» تضم حالياً أكثر من لاعب فرنسي «بنيامين بافارد، لوكاس هيرنانديز، كنجسلي كومان، دايو أوباميكانو».

وتضع إدارة البايرن عينها في الوقت الحالي على فرنسي جديد، هو راندال كولو موانى مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وإن كان ماركوس كروش المدير الرياضي للنادي، قال: لا ننوي التخلي عن مواني، لأنه لم يقضي معنا إلا موسماً واحداً فقط، ولكن إذا كان هناك تصميم من اللاعب على الرحيل، فإنه وارد الاستغناء عن خدماته، ولكن بمقابل مادي كبير.

وذكرت صحيفة «سبورت 1» أن مواني يعتبر أحد الأهداف التي يضعها «البايرن» نصب عينيه منذ أسابيع عديدة، إذ أن أداءه الجيد خلال مباراة الفريقين معاً «البايرن وآينتراخت» زاد من اقتناع البافاري بضرورة ضمه.

غير أن «البايرن» ليس وحده الذي يسعى لضم هداف فرانكفورت، وإنما هناك مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وإن كان مواني يفضل الاستمرار في الدوري الألماني، ولا يرغب في الرحيل عنه، ما يعزز تفضيله اللعب لـ «البايرن».

ولفتت الصحيفة إلى أن غرفة ملابس «البايرن» تستقبل لاعبين فرنسيين عدة، وآخرين ينتمون إلى دول ناطقة باللغة الفرنسية، مثل السنغالي ساديو ماني، والكاميروني إيريك ماكسيم شوبو- موتينج، ما يحقق المزيد من الانسجام والتفاهم بين معظم لاعبي الفريق. وكشفت الصحيفة النقاب عن أن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع «البايرن» وزميل مواني في منتخب فرنسا، يقوم بدور الوساطة بينه وبين النادي البافاري، بحكم إنهما زميلان وعلى اتصال دائم لكونهما يلعبان معاً في منتخب «الديوك».

ويحرص أوباميكانو على أن يقول لكولو مواني إنه لو استمر على مستواه الحالي سيلحق به قريباً في «أليانز أرينا» معقل «البايرن».

غير أن الصحيفة أشارت أيضاً إلى حدوث متغير جديد بإقالة جوليان ناجلسمان، وتعيين توماس توخل، إذ أن الأول كان لا يمانع الحصول على خدمات كولو مواني، بينما توخل يرى أن «بروفايل» كولو مواني لا يتناسب مع ما يريده في رأس الحربة، ولهذا يفضل وجهين آخرين هما الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والمهاجم النيجيري فيكتور إيسيمين هداف نابولي الإيطالي، خاصة أن إدارة آينتراخت فرانكفورت تطلب في كولو مواني مبلغاً كبيراً «100مليون يورو».

بدأ راندال كولو مواني المولود في 5 ديسمبر 1998«24عاماً»، مسيرته الاحترافية في نانت الفرنسي 2016-2022، ثم انتقل إلى آنتراخت فرانكفورت عام 2022.

ولعب لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2022، وشارك مع «الديوك» في كأس العالم الأخيرة بقطر، وأضاع فرصة فوز منتخب بلاده بكأس العالم، بعد أن أضاع هدفاً مؤكداً في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الأرجنتين.