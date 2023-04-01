«الاتحاد الرياضي» و«صقور بني ياس» إلى نهائي بطولة خالد بن طناف

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت الإثارة في بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، حيث كانت المتعة عنواناً لمباراتي نصف النهائي وسط حضور جماهيري كبير بالملاعب الفرعية لنادي بني ياس بالشامخة.

وفي المباراة الأولى من نصف النهائي حجز فريق «الاتحاد الرياضي» بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية، وذلك بعد الفوز على «الشهامة» بهدف، في مباراة كانت قوية ومثيرة منذ البداية وحتى النهاية. وفي المباراة الثانية حلق «صقور بني ياس» بالفوز بعد التفوق على «سالسبيري» بثلاثية، وكانت الغلبة لـ «صقور بني ياس» الذي سيطر على اللقاء بشكل شبه تام، ليصعد إلى النهائي عن جدارة واستحقاق.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية غداً ليسدل الستار على البطولة. الجدير بالذكر أن البطولة تصاحبها منافسات مسابقة شد الحبل والتي يشارك فيها أكثر من 10 فرق، حيث تنافس المسابقة في حضورها الجماهيري الكبير مباريات كرة القدم، لاسيما وأنها تضم فرقاً مشاركة من السعودية وعُمان، بالإضافة إلى فرق جاءت من دلما والمنطقة الغربية خصيصاً، للمشاركة في الأجواء التنافسية الرائعة لمسابقة شد الحبل.