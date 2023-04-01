شرطة دبي تحتكر ألقاب «دراجات ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تصدر دراجو شرطة دبي المراكز الأولى في مختلف فئات سباق الدراجات الهوائية 77 كيلومتراً الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» المقامة حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية.

واختتمت منافسات الدراجات الهوائية بسباقات 5 فئات جديدة، هي منافسات الفئة المفتوحة سيدات، والهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني.

ونجحت الليتوانية أكفيلي جيدرايتيت من فريق شرطة دبي بالفوز بلقب الفئة المفتوحة للسيدات، بزمن 1:47:23.698 ساعة، وجاءت الأوكرانية تيتانا ياشينكوف من شرطة دبي ثانية، وحلت الكازاخستانية مخابت أومتازنوفا من فريق شرطة دبي ثالثة، وفي فئة الهواة مواطنين، فاز حمد سلمان الصابري بالمركز الأول بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 1:38:06:077 ساعة، وتلاه ياسر جمعة البلوشي ثانياً، وهلال جابر الحربي ثالثاً.

وفي فئة الهواة مواطنات، فازت فرح المري من فريق شرطة دبي بالمركز الأول، خلال 2:07:32.570 ساعة، وتلتها غايا إبراهيم المحرزي، وهالة محمد راشد، وفي الفئة المجتمعية للمواطنين، فاز محمد موسى البلوشي بالمركز الأول بزمن 1:39:12.441 ساعة، وتبعه منصور حسن، ومحمد طارق الشامسي ثالثاً.

وفي الفئة المجتمعية للمواطنات، فازت عائشة أحمد فولاذ بالمركز الأول في 2:07:33.656 ساعة، وجاءت عاليا المهيري ثانية، ونورا الغافلي ثالثة.

من ناحية أخرى، تُوج الثنائي فرانشيسكو خافير وإجناسيو جوانزاليس بلقب البادل ضمن فئة التصنيف المحلي 100 نقطة، على حساب خافير جارسيا لوبيز وسيرجيو ايكاردو ألكورسيا، مع عدم إقامة المباراة نتيجة لإصابة أحد لاعبي الثنائي الأخير.

وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للكرة الطائرة، حيث تجمع الأولى الخالدية مع زعبيل، تليها المباراة الثانية بين الجوارح والحبتور للسيارات.