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دبا الحصن يستعيد «وصافة» دوري الأولى

دبا الحصن يستعيد «وصافة» دوري الأولى
2 ابريل 2023 00:32

معتصم عبدالله (دبي)

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استعاد دبا الحصن «وصافة» دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه أمام ضيفه بينونة صاحب المركز قبل الأخير، بنتيجة 3-1، في انطلاقة مباريات «الجولة 28»، والتي شهدت تمسك مصفوت بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة، بفوزه خارج قواعده أمام مضيفه العروبة 1-0، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة فرسان هسبانيا «المتذيل» برصيد 10 نقاط، وضيفه العربي «السادس» بـ 39 نقطة.
وسجل سالم المعمري لاعب بينونة «هدفاً عكسياً» في الدقيقة 53، وجيلمار دا سيلفا في الدقيقة 63، و«البديل» رضا حنيوي في الدقيقة 73 لدبا الحصن، فيما اكتفى ضيفه بينونة بهدف «البديل» ديادي توري في الدقيقة 91، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني «مؤقتاً» أمام منافسه الإمارات برصيد 53 نقطة.
ويلتقي الأحد ضمن الجولة ذاتها حتا «المتصدر» برصيد 59 نقطة مع مسافي، والفجيرة في مواجهة الجزيرة الحمراء، وتختتم الجولة الثلاثاء بمباراتي الإمارات والحمرية، وجلف أف سي والتعاون.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
مصفوت
العروبة
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