«الفرسان» و«الزعيم».. نقطة «القمة المثيرة»



مراد المصري (دبي)



تعادل العين وشباب الأهلي 1-1، في مباراة القمة التي أُقيمت، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتبقى الحسابات مفتوحة على اللقب، وإن كان التعادل ثميناً نسبياً لـ «الفرسان» الذي يستمر في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، يليه «الزعيم» في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

جاءت المباراة حماسية وسط حضور جماهيري كبير على المدرجات، وشهدت العديد من المحاولات منذ اللحظات الأولى، أبرزها تسديدة جوناتاس التي تصدى لها ماجد ناصر في الدقيقة الثالثة، كما مرت تسديدة سفيان رحيمي بجوار القائم الأيمن لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 10، وسدد أحمد نور كرة قوية من خارج المنطقة مرت فوق مرمى العين في الدقيقة 27، وارتقى لابا برأسية، إلا أن الكرة افتقدت للقوة المطلوبة لتحويلها أمام الشباك في الدقيقة 35.

واقتنص شباب الأهلي هدف التقدم بواسطة «البديل» بالا من مهارة فردية داخل المنطقة ختمها بتسديدة سكنت شباك الحارس خالد عيسى في الدقيقة 68، وأدرك لابا كودجو التعادل للعين برأسية متقنة، إثر عرضية بندر الأحبابي من ضربة ركنية في الدقيقة 80.

وأهدر سعيد أحمد لاعب العين فرصة خطيرة بمواجهة المرمى، عندما حول الكرة بين يدي الحارس ماجد ناصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وحقق الجزيرة الفوز على الوصل 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 37 نقطة، في المركز السادس، ويبقى «الإمبراطور» رابعاً وله 40 نقطة.

تقدم علي صالح سريعاً للوصل، بعد مجهود فردي ترجمه بتسديدة زاحفة في شباك الحارس علي خصيف، بعد 56 ثانية فقط من ضربة البداية، وهو أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

استحوذ الجزيرة على الكرة، وقام بمحاولات عدة من أجل إدراك التعادل، أبرزها الضربة الحرة التي سددها ميلوش، إلا أن الحارس خالد السناني كان لها بالمرصاد في الدقيقة 27.

وألغى الحكم هدفاً ثانياً سجله توماس شانكالاي للوصل، بسبب وجود حالة تسلل على عبد الرحمن صالح في بداية الهجمة في الدقيقة 29.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى الوصل لتسديدة قوية من خلفان مبارك من خارج المنطقة في الدقيقة 43، وسدد حسن إبراهيم كرة قوية تكفلت عارضة الجزيرة بالتصدي لها في الدقيقة 45.

شق علي مبخوت طريقه داخل منطقة الوصل، إلا أن الحارس السناني تصدى لتسديدته في الدقيقة 56، وأدرك مبخوت التعادل بعد انطلاقة داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة سكنت شباك السناني في الدقيقة 62، وهو هدفه رقم 200 في دوري المحترفين، وأكمل الجزيرة «الريمونتادا» برأسية متقنة من أشرف بن شرقي سكنت شباك الوصل في الدقيقة 80.

وحقق بني ياس الفوز على الظفرة 4-2، في المباراة التي أُقيمت على استاد حمدان بن زايد، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، ويبقى «الفارس» في المركز الرابع عشر وله 8 نقاط، تقدم الظفرة بهدف سجله حسن المحرمي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35، وقلب بني ياس الطاولة في سبع دقائق، بعدما عوض المحرمي الخطأ بتسجيله هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 62، وأضاف أوبا الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأتبعه فواز عوانة بالهدف الثالث في الدقيقة 68، وبصم سهيل النوبي على الهدف الرابع في الدقيقة 69، وقلص «البديل» علي عيد الفارق للظفرة بهدف ثانٍ في الدقيقة 96 .