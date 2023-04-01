سباق الجري «بصمة نجاح» في «عجمان الحكومية»



عجمان (الاتحاد)



حقق سباق الجري الذي تم تنظيمه في مضمار الصفيا، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 نجاحاً كبيراً، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار، واشتمل السباق على 5 فئات لمسافة 5 كيلومترات، وهي المجموع العام رجال، والمجموع العام سيدات، والمواطنين، والمواطنات، والمواطنين فوق 50 سنة، و4 فئات لمسافة 2 كيلومتر، وهي الرجال والسيدات، والمواطنين، والمواطنات.

ويأتي السباق ضمن الأهداف المجتمعية التي تركز عليها حكومة عجمان، من خلال تشجيع أفراد المجتمع والموظفين في الإمارة، على ممارسة الرياضة لاكتساب أسلوب حياة صحي يسهم في المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية وزيادة الإنتاجية في العمل.

وأسفرت نتائج سباق الجري 5 كيلومترات عن فوز محمد تودا بالمركز الأول في فئة المجموع العام رجال، تبعه سفيان دردور في المركز الثاني، وأنور الغوز ثالثاً، وفي فئة المجموع العام سيدات حصلت زيفي على المركز الأول، ولطيفة جالوي على المركز الثاني، وفازت لطيفة أصاروخ بالمركز الثالث.

وفي فئة المواطنين توج مبارك المراشدة بالمركز الأول، وسعود الزعابي بالثاني، وجاء عبد الله جمعة ثالثاً، وفي فئة المواطنات فازت رقية المزروعي بالمركز الأول، وتبعتها حصة الجسمي، وعليا الشامسي.

وفي فئة المواطنين فوق 50 سنة، حصل إسماعيل الصبري على المركز الأول، وتبعه جاسم علي، وأحمد المسافري.

وفي سباق 2 كيلومتر فقد أسفرت النتائج عن فوز أدهيل جيمي بالمركز الأول في فئة الرجال، وتبعه مكتوم أمين، وأيهان ياسر، وحصلت علياء أمير على المركز الأول في فئة السيدات، وتبعتها أميرة أمير، ومريم إيهاب.

وفي فئة المواطنين تُوج عبد اللطيف الصبري بالمركز الأول، وتبعه ربيع خلف، ومحمد النعيمي، وفي فئة المواطنات فازت الجود الحميري بالمركز الأول، وتبعتها هنوف الفلاسي.

وفي كرة القدم اكتمل عقد فرق ربع النهائي بوصول دائرة الميناء والجمارك، ودائرة البلدية والتخطيط، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة النقل، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومصرف عجمان، وجامعة المدينة عجمان.

وكانت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة قد شهدت فوز دائرة الميناء والجمارك على دائرة البلدية والتخطيط 5-2 ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، وأكد هيئة النقل جدارته بتحقيقه الانتصار الثالث على التوالي بفوزه على جامعة عجمان 2-0، فيما انتهت المباراة الثالثة بتعادل الإدارة العامة للدفاع المدني ومصرف عجمان 3-3.

من جانبٍ آخر تختتم «الأحد» بطولة الألعاب الشعبية التي أقيمت تصفياتها التمهيدية على مدار يومين بمشاركة 70 لاعباً يمثلون 7 فرق تنافسوا في 4 ألعاب شعبية، وهي لعبة شد الحبل والكرابي ولعبة مطارح بالإضافة إلى دحروي، وتهدف البطولة إلى الحفاظ على الموروثات الإنسانية وإبراز المكون التراثي لشعب الإمارات.