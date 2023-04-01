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هودجسون يدشن الولاية الثانية بالفوز الأول

هودجسون يدشن الولاية الثانية بالفوز الأول
1 ابريل 2023 21:30

لندن (رويترز)

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كريستال بالاس يقيل فييرا

استهل المدرب المخضرم روي هودجسون ولايته الثانية مع كريستال بالاس، بقيادته للفوز 2-1 على ليستر سيتي ليحقق ناديه اللندني انتصاره الأول في 2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وسجل بالاس أقل عدد من الأهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنه قدم عرضاً هجومياً قوياً في الشوط الأول، على عكس ما كان يحدث مع المدرب السابق باتريك فييرا، وسدد 20 كرة على المرمى وهو أكبر عدد من التسديدات لأي فريق خلال نفس الفترة منذ 2015.
وتعرض بالاس لضربة بتعرض لاعبه البارز ويلفريد زاها لإصابة في الفخذ.
وبعد الاستراحة، تقدم ليستر بواسطة ريكاردو بيريرا بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس فيسنتي جوايتا.
لكن بالاس أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق، عندما نفذ إبريتشي إيزي ركلة حرة اصطدمت بالعارضة ثم في جسد الحارس دانييل إيفرسن ودخلت مرماه بطريق الخطأ.
وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بذل جوردان أيو جهداً كبيراً، ومرر الكرة إلى الفرنسي جان-فيليب ماتيتا الذي سدد كرة ساقطة داخل المرمى، ليتقدم بالاس إلى المركز 12 برصيد 30 نقطة، بينما تراجع ليستر إلى المركز 18 داخل منطقة الهبوط.

روي هودجسون
كريستال بالاس
ليستر سيتي
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