أرسنال يضرب ليدز في الطريق إلى «القمة الإنجليزية»

لندن (د ب أ)

عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليدز يونايتد 4 1/، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 29 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خاض 28 مباراة فقط.

وجاءت رباعية أرسنال كرد على منافسه سيتي الذي افتتح منافسات الجولة ذاتها بالفوز 4/1 على ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ليدز عند 26 نقطة ليحتل المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يواجه توتنهام ضمن منافسات الجولة ذاتها بعد غد الاثنين.

وتقدم أرسنال عن طريق جابرييل خيسوس من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يضيف بن وايت الهدف الثاني في الدقيقة .47 وفي الدقيقة 55 عاد خيسوس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأرسنال، فيما قلص ليدز يونايتد الفارق بهدف سجله راسموس كريستنسن في الدقيقة 76.

وسجل جرانيت شاكا لاعب أرسنال، الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 84.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، قلب بورنموث تأخره بهدف إلى فوز 1/2 على ضيفه فولهام. وتقدم فولهام عبر أندرياس بيريرا في الدقيقة 16، قبل أن يدرك ماركوس تافيرنييه التعادل لبورنموث في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 79 سجل دومينيك سولانكي الهدف الثاني لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وخطف برايتون تعادلاً مثيراً مع ضيفه برينتفورد بنتيجة 3 /3، وجاء الشوط الأول مثيراً وتقدم بونتوس جانسون لبرينتفورد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك كارو ميتوما التعادل لبرايتون في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 22 سجل إيفان توني الهدف الثاني لبرينتفورد، قبل أن يدرك داني ويلبك التعادل لبرايتون في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 49 سجل إيثان بينوك الهدف الثالث لبرينتفورد، لكن أليكسيس ماك ليستر سجل هدف التعادل لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن برينتفورد صاحب المركز السابع.

ونجح وولفرهامبتون في الخروج بنقطة من أرض مضيفه نوتنجهام فورست بعد تعادله معه 1/1.

وتقدم نوتنجهام عن طريق برينان جونسون في الدقيقة 38، قبل أن يدرك دانييل بودينسي التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 83.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن نوتنجهام فورست في المركز الرابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، خطف كريستال بالاس فوزاً قاتلاً على ضيفه ليستر سيتي 2 /1.

وتقدم ليستر عن طريق ريكاردو بيريرا في الدقيقة 56، قبل أن يسجل دانيال إيفرسن لاعب ليستر سيتي هدف التعادل لكريستال بالاس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل فيليب ماتيتا الهدف الثاني لكريستال بالاس.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.