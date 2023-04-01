مانشستر سيتي يُعاقب ليفربول بالرباعية

مانشستر(أ ف ب)

عاد مانشستر سيتي من تأخر بهدف ليحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه ليفربول 4-1، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليبقى في دائرة الصراع على اللقب مع أرسنال المتصدر.

ومنح الدولي المصري محمد صلاح التقدم لليفربول (17)، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريز (27)، البلجيكي كيفن دي بروين (46)، الألماني إلكاي جوندوجان (53) وجاك جريليش (74).

وحقق فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا فوزه الرابع تواليًا في الدوري، ليقلص الفارق إلى 5 نقاط مع أرسنال (69 نقطة) الذي يستضيف ليدز يونايتد لاحقًا، علمًا أن لدى سيتي مباراة مؤجلة.

ويلتقي سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد في 26 أبريل الحالي، في مباراة قد تكون حاسمة على لقب البريميرليج، الطامح إليه أرسنال للمرة الأولى منذ 2004.

يتمتع سيتي بمشوار أسهل نسبيًا من منافسه على الورق في الأمتار الأخيرة، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد بايرن ميونيخ الألماني ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد، في حين أن المدفعجية ودّعوا قاريًا من يوروبا ليج ومن الكأس.

وحقق سيتي فوزه الأول على ليفربول في الدوري منذ قرابة العامين، بعد أن سقط ضده ذهابًا هذا الموسم في الدوري بهدف صلاح، قبل أن يثأر بإقصائه من كأس الرابطة.

أما فريق الألماني يورجن كلوب، فمني بخسارة ثانية تواليًا ليبقى على بعد سبع نقاط من آخر مركز مؤهل لدوري الابطال.

أهداف سيتي الأربعة جاءت رغم غاب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريقه، بسبب إصابة في الفخذ أبعدته عن النافذة الدولية مع منتخب بلاده.

وسجل هالاند قبل الاستراحة ثمانية أهداف في مباراتين، خماسية ضد لايبزج الألماني في دوري الأبطال وثلاثية ضد بيرنلي في الكأس.

كما افتقد سيتي للمهاجم الآخر فيل فودن، بعد خضوعه الأحد الماضي لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، فيما بدأ الأوروجوياني داروين نونيز على مقاعد بدلاء ليفربول، بسبب إصابة طفيفة ليحل بدلاً منه البرتغالي ديوجو جوتا إلى جانب صلاح والهولندي كودي جاكبو.

فرض سيتي سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول وضغط بتسديدة قوية من الإسباني رودري، تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر (11)، قبل أن تمر كرة الجزائري رياض محرز من ضربة حرة على بعد سنتمترات من القائم (15).

وعلى عكس مجريات اللعب، استغل ترنت ألكسندر-أرنولد ثغرة بين قلبي دفاع سيتي، لتصل الكرة إلى جوتا الذي دخل إلى المنطقة وظهره للمرمى، مهدّها أمام صلاح الذي تابعها صاروخية بيسراه في الشباك (17).

عاد محرز للتهديد بتسديدة قوية بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة علت العارضة بقليل (22).

أثمر ضغط أصحاب الأرض عن هدف التعادل، بعد أن وصلت الكرة إلى جريليش على الجهة اليسرى، تابعها عرضية إلى ألفاريز الذي أسكنها الشباك (27).

ولم تمض ثوان على انطلاق الشوط الثاني، حتى ضاعف سيتي تقدمه، بعدما أوصل ألفاريز كرة رائعة نحو الجهة اليمنى إلى محرز مررها إلى دي بروين أمام المرمى (46).

وأكد سيتي فوزه بعدما تصدى بيكر لتسديدة ألفاريز لتتهيأ الكرة أمام جوندوجان تابعها في الشباك (53).

أجرى كلوب تغييرًا رباعيًا ودفع بنونيز والبرازيلي فيرمينو وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين والمدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس في محاولة العودة بالنتيجة (70).

لكن الرد جاء بهدف رابع من جريليش بعد تبادل جميل للكرة مع دي بروين داخل المنطقة قبل أن يودعها الشباك (74).