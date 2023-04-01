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الرياضي

أنشيلوتي يريد البرازيل ويحترم بطل أوروبا

أنشيلوتي يريد البرازيل ويحترم بطل أوروبا
1 ابريل 2023 17:03

مدريد(أ ف ب)

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أكّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي اهتمام المنتخب البرازيلي بتعيينه مدربًا له وحماسته تجاه هذه المهمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد الإسباني.
قال أنشيلوتي إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرغب في أن يحل خلفًا لتيتي بعد رحيل الأخير، عقب خروج "سيليساو" من ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد كرواتيا بركلات الترجيح ويشرف عليه راهنًا رامون مينيزيس بشكل مؤقت.
ينتهي عقد الإيطالي مع النادي الملكي في يونيو 2024 وأكد السبت أنه سيحترم عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا.
قال خلال مؤتمر صحفي "نعم، الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، أحب ذلك ويثير حماستي".
وتابع: "بعد ذلك، عليك أن تحترم العقد، العقد الذي أرغب في إتمامه".
قال الرجل البالغ 63 عامًا إنه سعيد في فترته الثانية مع ريال مدريد، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.
أضاف في هذا الصدد: "يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، ثم هناك الواقع. في حالتي، الأمر بسيط للغاية. لدي عقد وأريد إتمامه، لأنني أحب ريال مدريد وأحب هذا النادي. أي شيء يمكن أن يحدث بعد ذلك في المستقبل، ولا أحد يعرف المستقبل".
يحتل الملكي راهنًا المركز الثاني في الدوري متخلفًا بفارق 12 نقطة عن برشلونة.
يستضيف بلد الوليد الأحد قبل إياب نصف نهائي الكأس ضد النادي الكتالوني الاربعاء (خسر ذهابًا 1-0)، كما يواجه تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد
أنشيلوتي
البرازيل
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