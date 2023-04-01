سباق «مقاعد الأبطال» يبقي على سخونة «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

تختتم الجولة الـ 27 للدوري الإسباني لكرة القدم غداً الأحد، مع سعي ريال مدريد للتمسك بأمل الاحتفاظ باللقب، الذي بات قريباً من برشلونة، عندما يستضيف ريال بلد الوليد، فيما ستكون هناك مباراتان مهمتان بشكل خاص في سباق المقاعد الأربعة الأوائل المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث ستتواجه الفرق الموجودة حالياً في المراكز بين الثالث والسادس، بلقاء فياريال وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس.

يبدأ الأحد بلقاء سيلتا فيجو المتألق مع ألميريا غير منتظم النتائج، ويأمل الأندلسيون أن يكون التوقف الدولي بمثابة إعادة انطلاق، حيث يهدفون إلى إنهاء الموسم بقوة والهروب من منطقة الهبوط.

تأتي بعد ذلك مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في ملعب سانتياغو برنابيو، وسيسافر الفريق الزائر إلى العاصمة وهم يشعرون بالثقة بعد تقديم أداء جيد للغاية ضد «البلانكوس» في وقت سابق من الموسم، حتى لو أحرز كريم بنزيمة هدفي الفوز لفريق كارلو أنشيلوتي 2 -صفر في النهاية. فمنذ ذلك الحين، تعاقد ريال بلد الوليد مع المهاجم كايل لارين، الذي سجل خمسة أهداف في ثماني مباريات مع الفريق، بمعدل هدف كل 102 دقيقة لناديه الجديد، لذلك سيكون خطراً على دفاع ريال مدريد.

وسيتحول الاهتمام إلى السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فياريال صاحب المركز السادس ريال سوسيداد «الرابع»، فيما يواجه أتلتيكو مدريد «الثالث» ريال بيتيس صاحب المركز الخامس في العاصمة.

السباق للتواجد في المراكز الأربعة الأولى مفتوح على مصراعيه، ويدرك جميع اللاعبين والمدربين في هذه الأندية الأربعة أن الفوز يمكن أن يصنع الفارق في النهاية، وهو ما يجعل الأمر مثيراً، بالنظر إلى ما هو على المحك ونظراً لأساليب كرة القدم الجذابة التي يستخدمها هذا الرباعي.

تختتم الجولة الـ 27 يوم الاثنين، مع مباراة كبيرة على ملعب ميستايا، حيث يلتقي فالنسيا مع رايو فاليكانو، مع وجود «الخفافيش» حالياً داخل منطقة الهبوط، لذلك هم بحاجة إلى نتيجة إيجابية. سيشعر المدرب روبن باراخا بالثقة في تحقيق الفوز ثلاث نقاط ضد فريق العاصمة، بالنظر إلى فوز فالنسيا بمباراتيه الأخيرتين على أرضه حتى الآن.