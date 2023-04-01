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9 مباريات ودية تجهز «الأبيض» لكأس آسيا

9 مباريات ودية تجهز «الأبيض» لكأس آسيا
1 ابريل 2023 16:51


معتز الشامي (دبي)

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يشهد برنامج إعداد المنتخب الأول لكرة القدم لكأس آسيا بقطر في يناير المقبل تعديلاً، بناءً على التغييرات التي أدخلها الاتحاد الآسيوي على «روزنامة» دوري الأبطال في نسخته الجديدة موسم 2023-2024، وتقام بداية أغسطس المقبل إلى مايو 2024،
وبحسب «الروزنامة القارية» تجد إدارة المنتخبات نفسها مطالبة بعدم إقامة تجمع أغسطس، ونقله إلى سبتمبر لخوض وديتين، ضمن خطة شاملة يتم العمل عليها الآن بالإدارة الجديدة، التي كانت بمبادرة من لجنة المنتخبات نفسها، بجانب انطلاق الموسم الجديد لـ «دورينا» في النصف الثاني من أغسطس المقبل.
فيما أدى قرار تقديم موعد انتهاء الدوري الموسم الجاري 13 مايو، إلى دراسة إدارة المنتخبات عدم إقامة تجمع «الأبيض» في يونيو المقبل، غير أن ذلك لن يؤثر على برنامج المنتخب لكأس آسيا، والذي يتم إعداده بشكل محترف بالفعل.
وكشفت المصادر عن أن إدارة المنتخبات التي يتولى رئاستها الهولندي تاكو فان دي فيلدي، لديها التصور الشامل لتكثيف تحضرات «الأبيض» للنهائيات القارية عبر معسكرات منتظمة تنطلق في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على أن يخوض المنتخب خلالها «8 وديات» متدرجة المستوى، بالإضافة إلى تجمع آخر قبل انطلاق كأس آسيا في يناير، يتوقع أن يتخلله مباراة، ما يرفع تجارب المنتخب إلى 9 مباريات، الهدف منها تطوير أداء «الأبيض»، بجانب وجود اتجاه بضم عدد من الخبراء الفنيين إلى الإدارة، والاستعانة بخبرات عالمية وتجارب ناجحة في تطوير المنتخبات بما يفيد في رؤية الاتحاد، الذي قرر توجيه الشكر إلى لجنة المنتخبات برئاسة حميد الطاير عضو مجلس الإدارة، وتحويل عمل المنتخبات إلى إدارة متكاملة تم تشكيلها لتعمل بطريقة احترافية ومستمرة، وتضع خطط تطوير المنتخبات، وتشرف على خطط تحضيراتها للمشاركات القارية والدولية، ومن ضمن صلاحياتها تقييم المدربين والتعاقد معهم أو إنهاء عقودهم، بعد رفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار.
ووفق تصور المجلس يستمر الهولندي تاكو في إدارة المنتخبات، كما يستمر الألماني مارسيل لوكاسين مديراً فنياً للاتحاد بصلاحيات فنية مع إدارة المنتخبات.
وأشارت المصادر إلى أن ملف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب، سيكون على رأس أولويات إدارة المنتخبات، التي بدأت بالفعل في رصد سير ذاتية لمدربين عالميين، مرشحين لتولي المهمة، بينما أكدت المصادر أن الإدارة تخضع مسيرة رودولفو مع المنتخب للتقييم، ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أبريل الجاري، لاتخاذ قرار بشأنه، وإن كانت المؤشرات تعكس تضاؤل فرص بقاءه لفترة أطول حتى الآن.
وأنهى «الأبيض» معسكر مارس بفوز معنوي على تايلاند بهدفين، بعدما تعادل مع طاجيكستان من دون أهداف في الودية الأولى.

الإمارات
المنتخب الوطني
رودولفو أروابارينا
كأس آسيا
طاجيكستان
تايلاند
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