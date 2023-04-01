سعيد شخيت: نقطة إيجابية لـ «الراقي»

علي معالي (الشارقة)



قدم البطائح 45 دقيقة رائعة المستوى أمام عجمان، ضمن «الجولة 21»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة شهدت أحداثاً مثيرة، سواء بإهدار «البرتقالي» ضربتي جزاء، أو طرد لاعبين من «الراقي»، وانتهت بالتعادل 1-1، بعد هذا «السيناريو المجنون»

والخروج بـ «نقطة» بمثابة مكسب للبطائح الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة، ويمضي الفريق بثبات للبقاء بالدوري في موسم «الراقي» الأول بـ «المحترفين».

وخطط المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح مع لاعبيه للخروج بـ «العلامة كاملة» أمام «البرتقالي»، لذلك بدأ اللقاء بقوة وتركيز وأنهى الشوط الأول بسيطرة وهدف رائع.

وقال شخيت: قدمنا أفضل 45 دقيقة هذا الموسم، وهدفنا واضح من البداية وهو الفوز رغم قوة عجمان ومستواه المتميز هذا الموسم.

وأضاف: كنا في أشد الحاجة إلى «النقاط كاملة»، ولكن في ظل ما سارت عليه الأمور، بطرد اثنين من لاعبي فريقي في الشوط الثاني، فإنني أعتبرها «نقطة» إيجابية بكل المقاييس بـ 9 لاعبين، ولا يتمنى أي مدرب أن يعيش ظروف المباراة، حيث حالتي طرد، إضافة إلى ضربتي جزاء للمنافس، كلها أمور صعبة في الشوط الثاني.

وأضاف: أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه، والروح القتالية التي ظهرت طوال 90 دقيقة، وأن الحارس زايد الحمادي كان متألقاً للغاية وتصدى لضربتي جزاء، وهو ما يؤكد براعته ومساهمته الكبيرة في حصول البطائح على نقطة.

وقال: الهدف المبكر لعجمان في الشوط الثاني أربك الكثير من الحسابات، ثم جاءت حالة الطرد الأولى لتضعنا في مأزق، ولكن الروح العالية للاعبين لها دورها المؤثر في أن نخرج بالنقطة التي تدفعنا إلى الأمام، وندرك جميعا صعوبة المرحلة، وعلينا أن نخدم أنفسنا بأنفسنا، ولن ننتظر الآخرين يقدمون لنا الهدايا، حيث نملك عناصر قادرة على تحقيق هدفنا من الموسم الحالي.

ووجه شخيت شكره إلى رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، على وقوفهم خلف الجهازين الفني والإداري وداعمين بشكل قوي، مما جعل الجميع يبحث عن كيفية أن يقدم البطائح موسماً استثنائياً، وأن المرحلة المقبلة تحتاج الاستمرار على الروح نفسها.