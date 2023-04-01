«ثنائية» لخيول العجبان في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



سجلت خيول إسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة الفارس العُماني المعتصم البلوشي، «ثنائية» لافتة في السباق الثالث عشر، وقبل الأخير لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والذي أقيم الجمعة، وتألف من سبعة أشواط، بمشاركة حوالي 100 من الخيل العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت جوائز الحفل 530 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول لإسطبلات العجبان، عبر «جوشوك»، الذي انتزع فوزاً صعباً بفارق رأس من براثن وصيفه «صلب» في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب سباق الخبيصي، ومسجلاً 2:21:39 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لـ«القميص الفسفوري» الشهير لإسطبلات العجبان، عبر المهرة «أنبرايدليد» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الساد المخصص للمهرات والأفراس، وسجلت ابنة «ثوروبريد» والفرس «ساندويتش» 1:54:04 دقيقة.

وبرع المهر «جبر الوثبة» للوثبة للسباقات، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة فرناندو جارا، في قيادة السباق بصورة رائعة، وتغيير الحسابات طوال مجريات السباق، قبل أن يقدم أداءً راقياً في المراحل النهائية، لينتزع جائزة الشوط السادس للسرعة لمسافة 1000 متر على لقب المقام، مسجلاً 1:07:67 دقيقة.

وتوج الجواد «هيروس دي لاجارد» للشيخ ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة ريتشارد مولن، بطلاً للشوط السابع والأخير لمسافة 1000 متر، على لقب سباق العين للسرعة «هيبة»، مسجلاً 1:05:63 دقيقة.

وبأسلوب كلاسيكي انقض الجواد «على مهلك» لنقابة بورسلي، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، من الصفوف الخلفية، ليخطف جائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب الهيلي، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً 1:27:38 دقيقة.

وسجل المهر الواعد «غسان» لخادم بن حامد بن خادم آل حامد، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة موفقة من الفارس قيس البوسعيدي، فوزاً لافتاً في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب سباق البصرة للخيول المبتدئة، متفوقاً بفارق 13,5 طول عن أقرب منافسيه، مسجلاً 2:20:47 دقيقة.

وتُوج الجواد «سراب» لمنصور مصبح السنيدي، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة قيس البوسعيدي «ثنائية في الأمسية»، بطلاً للجولة 13 لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليتفوق بفارق 3,25 طول عن «أسترال ديل سول»، مسجلاً 1:37:07 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.