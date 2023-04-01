800 متسابق في «لبيك خورفكان»



الشارقة (الاتحاد)



شهد الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في خورفكان، كرنفال الجري «لبيك خورفكان» الذي أقامه اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، أمام مدرج خورفكان، برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأقيم السباق على ثلاث فئات للرجال 8 كيلومترات، والسيدات 6 كيلومترات والأطفال 3 كيلومترات، وشهد مشاركة أكثر من 800 متسابق من جميع الجنسيات بالدولة.

وبدأ السباق من أمام مدرج خورفكان، مروراً بالأماكن السياحية في المدينة، حيث تم تتويج الفائزين بنهاية السباق.

حضر الكرنفال الجميل في حب المدينة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر النقبي رئيس اتحاد ألعاب القوى، وطارق سعيد علاي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وأحمد عيسى الحوسني المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وأعضاء اتحاد ألعاب القوى، وبعض الشخصيات العامة، وممثلي الدوائر المحلية والاتحادية.