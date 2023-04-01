كوزمين يحتفل بـ «المباراة 200» في «دورينا»

سلطان آل علي (دبي)



انتهت قمة الوحدة والشارقة، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتعادل من دون أهداف، والنتيجة لا تصب في مصلحة الفريقين خلال «السباق الشرس» على الدرع، وأيضاً تقليص الفارق مع شباب الأهلي «المتصدر».

وشهدت المباراة رقماً خاصاً للروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة الذي خاض مباراته رقم 200 في «دورينا».

ويعد كوزمين المدرب الأول والوحيد الذي يصل إلى 200 مباراة في تاريخ «دورينا»، وتحقق هذا «الرقم الكبير» مع ثلاثة أندية، هي العين وشباب الأهلي والشارقة، على مدى ما يقارب 8 مواسم.

وقدم المدرب الروماني نتائج استثنائية فوق العادة، ويتضح ذلك من خلال 4 ألقاب دوري، منها 3 مرات متتالية، ومع فريقين مختلفين.

وتشير الإحصائيات إلى أن كوزمين انتزع الفوز في 131 من 200 مباراة، كما خرج بالتعادل في 44 مباراة، ولم يخسر إلا 25 مرة، وبلغت نسبة النقاط المحققة 73%.

وعلى مستوى الهجوم، سجلت أندية كوزمين 415 هدفاً بمعدل هدفين كل مباراة، وفي الجانب المقابل، لم يستقبل إلا 166 هدفاً، بمعدل 0.8 هدف كل مباراة، كما حافظ على نظافة الشباك في 69 مباراة.

ويظل موسم 2015-2016 الأكثر تميزاً رقمياً لكوزمين في الدوري مع شباب الأهلي، حيث حقق أعلى مجموع نقاط له في الدوري بـ66 من 78 نقطة ممكنة، وأعلى عدد من الانتصارات بـ21 فوزاً، وتعد أطول سلسلة انتصارات مع العين في 2012-2013، وذلك بـ10 انتصارات متتالية كانت مؤثرة في تتويج «الزعيم» باللقب للمرة الثانية على التوالي.

في حين أنّ أطول سلسلة عدم خسارة حققها مع شباب الأهلي بـ21 مباراة متتالية على مدى موسمي 2015-2016 و2016-2017. ولم يسبق للمدرب الروماني أن خسر أكثر من مباراتين متتاليتين في الدوري وحدث ذلك 3 مرات مختلفة، كما أنه لم يخسر ذهاباً وإياباً إلا مرة واحدة فقط، وذلك أمام الشباب في 2014-2015 بنتيجة 4-2 و1-0.

ويبقى ذلك الموسم الأكثر سوءاً بمسيرة الروماني، حيث خسر 8 مباريات ولم يجمع إلا 38 نقطة، وهو الموسم الوحيد «حتى الآن» الذي احتل فيه كوزمين مركزاً أقل من الثلاثة الأوائل، وذلك بوجوده سابعاً في الترتيب.

أما على مستوى التسجيل، فإنّ كوزمين سجل رقماً قياسياً لخطوط الهجوم في تاريخ الدوري بأكمله في موسم 2012-2013 الذي سجل خلاله العين 74 هدفاً في 26 مباراة، بمعدل 2.8 هدف كل مباراة، وبذلك تفوق على رقم الوصل الذي أحرز 75 هدفاً في 30 مباراة موسم 1991-1992.

وسجلت أندية كوزمين أكثر من 3 أهداف في 67 مباراة من 200، وأكثر من 4 أهداف في 34 مباراة وأكثر من 5 أهداف في 11 مباراة.

وتبقى نتيجة 8-1 لشباب الأهلي على الفجيرة في افتتاح موسم 2015-2016 هي الأكبر في مسيرته بالدوري.

ويعد النجم الغاني أسامواه جيان أكثر اللاعبين تسجيلاً تحت قيادته بـ59 هدفاً في 54 مباراة بالدوري مع العين وشباب الأهلي.

وفي الجانب الدفاعي، فإنّ كوزمين قدّم منظومات دفاعية لا يزال التاريخ يتذكرها مع كل الأندية التي دربها.

ويعد موسم 2016-2017 مع شباب الأهلي الأقوى دفاعياً، حيث استقبل 18 هدفاً فقط في 26 مباراة بمعدل 0.69 هدف كل مباراة. وهو كذلك الموسم الذي خرج فيه بأكبر عدد من الشباك النظيفة بـ13 مباراة، ويملك الفرصة لكسر هذه الأرقام حالياً مع الشارقة الذي استقبل معه 15 هدفاً فقط حتى الآن، وحافظ على شباكه 12 مرة مع تبقي 5 جولات.

أرقام كوزمين



المباريات: 200

الفوز: 131

التعادل: 44

الخسارة: 25

الأهداف له: 415

الأهداف عليه: 166

الشباك النظيفة: 69

نسبة النقاط المحققة: 73%





