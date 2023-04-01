شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»

رضا سليم (دبي)



تصدر شباب الأهلي قمة دوري «أقوياء اليد» مؤقتاً، بعد فوزه على الوصل في «ديربي دبي» 34-25، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، ضمن الجولة الثالثة لنهائي البطولة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 17-14، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما وصل الوصل إلى «5 نقاط»، وتساوى شباب الأهلي مع الشارقة على القمة بالرصيد نفسه قبل بداية الجولة، فيما يلعب «الملك» مع مليحة في اليوم الثاني للجولة الثالثة.

وخطف العين الفوز على الجزيرة في «ديربي أبوظبي» بفارق هدف 26-25، رغم أن «فخر أبوظبي» تقدم مع نهاية الشوط الأول 12-10، ويرفع «الزعيم» رصيده إلى «8 نقاط»، واحتفظ بالمركز الثاني خلف شباب الأهلي والشارقة، فيما وصل الجزيرة إلى «5 نقاط».