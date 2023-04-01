«العميد» و«النواخذة» يستقبلان «النمور» و«النسور» في «سباق الترتيب»



معتصم عبدالله (دبي)



تتركز الأنظار على سباق المراكز، في النصف الأسفل من ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، مع الوصول إلى ختام «الجولة 21» والتي يُسدل عليها الستار مساء الأحد، بمباراتي النصر «العاشر» أمام ضيفه اتحاد كلباء «الثامن»، فيما يستقبل دبا «قبل الأخير» ضيفه خورفكان «التاسع».

وتتباين ظروف «العميد» وضيفه «النمور»، قبل المواجهة الأولى التي تجمع المدربين الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد» بالإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، بعد إعلان تجديد عقده لقيادة الفريق لموسم جديد، وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول، والتي انتهت بفوز اتحاد كلباء 5-3 «قبل الأخيرة» لمدرب «العميد» السابق الألماني ثورستن فينك.

ويأمل «الأزرق» صاحب المركز العاشر برصيد 20 نقطة في العزف على نغمة الانتصارات المتتالية، بعد فوزين في الجولتين الماضيتين أمام بني ياس والعين 1-0، أمام ضيفه «النمور» الثامن بـ 26 نقطة، والساعي بدوره لاستعادة ذاكرة الفوز في الجولات الأربع الماضية بالخسارة أمام العين 2-3، وشباب الأهلي 1-2، والتعادل مع دبا 2-2 والوصل 1-1.

وتشهد المباراة المرتقبة مواجهة خاصة وأولى للتوجولي بينيل ملابا مهاجم «العميد» الحالي أمام ناديه السابق «النمور»، والذي شارك معه على مدار أكثر من ثلاثة مواسم، قبل الانتقال إلى النصر في «الميركاتو الشتوي»، في انتظار «باكورة» أهدافه مع فريقه الجديد، بعدما سجل ثلاثة أهداف لـ «النمور» أمام «العميد» في المواجهات السابقة.

ويشهد استاد دبا، مواجهة «النواخذة» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، أمام ضيفه «النسور» التاسع 21 نقطة، حيث يبحث «أصحاب الأرض» عن الفوز الأول في ملعبه في الدوري، بعدما خسر في 8 مباريات، مقابل التعادل في واحدة، في الوقت الذي فشل فيه «النسور» في حصد أي فوز خارج قواعده خلال 10 مباريات، بالتعادل في 4 مرات، والخسارة في 6 لقاءات، آخرها أمام شباب الأهلي 1-3 في الجولة الماضية.

ومباراة الأحد هي المواجهة الثانية التي تجمع دبا وخورفكان في «دوري المحترفين»، بعد فوز «النسور» في الدور الأول بهدف «البديل» إسماعيل الحمادي في الدقيقة 96.



مباريات الأحد



النصر - اتحاد كلباء 22:00

دبا - خورفكان 22:00

«المواجهة 16»



15 مواجهة سابقة جمعت النصر واتحاد كلباء في دوري المحترفين، يتفوّق «العميد» بـ7 انتصارات مقابل 5 مرات لـ «النمور»، فيما حسم التعادل 3 مباريات، ويبحث «الأزرق» في مواجهة اليوم عن فوزه الثالث على التوالي بالدوري للمرة الأولى منذ مارس 2021.

«الرباعيات» تحفز «النواخذة»



4 نقاط حصدها دبا في آخر مباراتين بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتعادل مع اتحاد كلباء 2-2، والفوز على بني ياس 2-0، وهو يساوي ما حصده في أول 18 جولة، وسجل هجوم «النواخذة» 4 أهداف في المباراتين، وهو ما يعادل رصيد أهداف 7 مباريات سابقة.