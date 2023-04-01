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«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»

«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
1 ابريل 2023 14:05

 
أنطاليا (الاتحاد)

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تختتم يوم الأحد بطولة «أنطاليا جراند سلام للجودو»، التي نظمها الاتحاد التركي، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 83 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية، هي الإمارات والكويت والمغرب والجزائر.
وتشهد جولة الأحد منافسات «الوزن الثقيل»، ويشارك فيها منتخبنا بلاعبين، الأول جريجوري أرام الذي يلاقي بطل بريطانيا جمال بيتغراف، وخاض أرام مؤخراً بطولة تبليسي بجورجيا في وزن تحت 90 كجم، وبلغ دور الـ 16، مما زاد من رصيد نقاطه في مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».
وختام مباريات منتخبنا اليوم ضمن وزن فوق 100 كجم، عندما يلتقي ماجو معروف مع التركي توتار تونا هان.
وافتتح تلال شفيلي مشواره أمس في وزن المتوسط تحت 81 كجم، بالفوز على بطل منتخب فرنسا الشاب أرجيبا أرنودي الفائز بلقب الجائزة الكبرى في بطولة البرتغال 2023، وقبلها بطولة العالم لفرق الطلاب 2019، وبطولة العالم للشباب 2019، وغيرها من ألقاب البطولات الدولية، ونجح شفيلي في بداية تصفيات الدور التمهيدي من حصد فوز مثير على البطل الفرنسي الشاب، ليواجه بعده في المرحلة الثانية البرازيلي سانتوس يودي الحائز على ألقاب عالمية عدة، وتخطى بدوره بطل كازاخستان زمانوف في الدور التمهيدي، ورجحت كفة البرازيلي بالنقاط.
ومع ختام مباريات الجولة الافتتاحية، تصدر منتخب فرنسا الذي خطف أضواء الافتتاح الترتيب العام، بعد أن اكتسح منافسات الوزن الخفيف، محرزاً 4 ميداليات ذهبية، وفي المركز الثاني البرازيل بذهبية وبرونزيتين، ومنغوليا بفضية وبرونزيتين.

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