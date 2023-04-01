بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء



رضا سليم (دبي)



أهدر فراس بالعربي لاعب عجمان، وهداف الفريق برصيد 10 أهداف، ضربتي جزاء في مباراة «البرتقالي» مع البطائح، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وهي المرة الأولى التي يهدر فيها بالعربي ضربتي جزاء في مباراة، ويعد من أول المرشحين لتسديدها، إلا أن اللاعب صادفه «سوء حظ»، بجانب تألق زايد الحمادي حارس البطائح.

عاد بالعربي إلى عجمان قبل ساعات من المباراة، حيث وصل في «منتصف الليل»، بعد المشاركة مع منتخب بلاده، وحرص على خوض المباراة من البداية.

ويتصدر بالعربي قمة هدافي الفريق بـ «10 أهداف» سجلها في 1883 دقيقة، خلال 21 مباراة، منها 4 أهداف من ضربات الجزاء أمام بني ياس والبطائح، والظفرة والنصر، ويأتي في المركز الثاني لأكثر اللاعبين مشاركة، بفارق 4 دقائق عن وليد أزارو الأول، ويتصدر أيضاً قمة التسديدات في عجمان برصيد 57 تسديدة، ويقترب من رقمه في الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفاً في 25 مباراة.

وتقدم بالعربي بالاعتذار إلى جماهير «البرتقالي» على إهدار ضربتي الجزاء، وقال: لم يحالفني الحظ في تسجيل منهما، وهذا وارد في كرة القدم، وأعتذر لكل الجماهير وأصدقائي، والقادم أفضل للفريق.

وأضاف: عدت إلى الفريق في «منتصف الليل» قبل المباراة قادماً من منتخب بلدي، وحرصت على المشاركة في المباراة لمساعدة زملائي على الفوز، إلا أن الحظ لم يحالفني، ونأمل أن يكون التعويض في كأس رئيس الدولة.

وحول العروض التي وصلته في الفترة الأخيرة للعب في الدوري المصري، قال: عقدي مع عجمان مستمر إلى 2024، ومع نهاية الموسم هناك جلسة مع إدارة النادي لمناقشة هذه الأمور، ومصلحتي هي مصلحة النادي.