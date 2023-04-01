اتحاد كلباء يجدد عقد مجيدي



فيصل النقبي (كلباء)



جددت إدارة نادي اتحاد كلباء عقد فرهاد مجيدي لمدة موسم، بعد أن قاد «النمور» جيداً في «دوري أدنوك للمحترفين»، وحصد 26 نقطة إلى الآن.

ويستمر مجيدي مع «النمور» إلى موسم 2023-2024، وهذا دليل الثقة بالعمل الذي يقدمه مع الفريق، والتطور الهجومي الملحوظ، ومن أجل مزيد من الاستقرار الفني، وتحقيقاً لأهداف الفريق الرئيسية في خطته المقبلة.

من جانبه، توجه مجيدي بالشكر إلى إدارة كلباء على الثقة الكبيرة، وقيادة الفريق لموسم ثان، مؤكداً أن «النمور» أمامه فرصة كبيرة للتقدم إلى الأمام فيما تبقى من مباريات بالدوري.