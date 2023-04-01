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يكرز يتمسك بحلم «الملحق»

يكرز يتمسك بحلم «الملحق»
1 ابريل 2023 10:57

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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عزّز لوس أنجلوس ليكرز آماله بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 123-111، شهد تألق نجمه أنتوني ديفيس رغم إصابته بكاحله.
أظهر لاعبو ليكرز شخصية قوية بتعويض تأخرهم 13 نقطة في الربع الثالث، على غرار ديفيس العائد من غرف الملابس وهو يعرج، فأنهى المباراة برصيد 38 نقطة و17 متابعة.
وقال مدرب ليكرز دارفن هام: كل شيء يبدأ مع أيه دي «أنتوني ديفيس»، لدينا فريق قادر على تغيير المواقف، لكننا بحاجة لقوة مركزية قادرة على القيادة، وفي هذه الحالة إنه هو.
ولم يكن أسطورة الدوري ليبرون جيمس في يومه، فنجح في 7 محاولات من 19، منهياً المباراة برصيد 18 نقطة و10 متابعات.
ولدى الخاسر، ترك الفرنسي رودي جوبير زملاءه في الشوط الثاني مصاباً بركبته، بعد تسجيله 14 نقطة و11 متابعة.
واللافت ان رصيد ليكرز أصبح إيجابياً مع 39 فوزاً و38 خسارة، قبل أربع مباريات على انتهاء الدور المنتظم، وارتقى الى المركز السابع في المنطقة الغربية، فيما تراجع مينيسوتا إلى التاسع.
بمقدوره حسابياً الوصول إلى المركز السادس، وبالتالي التأهل مباشرة إلى «البلاي أوف»، ولكن اللحاق بجولدن ستايت ووريرز «41-37» حامل اللقب والفائز على سان أنتونيو سبيرز 130-115، بفضل الثنائي الضارب ستيفن كوري «33 نقطة» وكلاي تومسون «31» يبدو صعباً.

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