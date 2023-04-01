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الرجاء «الغلة الأكبر» في «أبطال أفريقيا»

الرجاء «الغلة الأكبر» في «أبطال أفريقيا»
1 ابريل 2023 10:24

القاهرة (أ ف ب) 

جمع الرجاء المغربي الحصيلة الأكبر في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه سيمبا التنزاني 3-1. 

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على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حقق الرجاء فوزه الخامس في 6 مباريات، وكرر انتصاره على سيمبا 3-1.
وأنهى الفريق البيضاوي دور المجموعات برصيد 16 نقطة في ريادة المجموعة الثالثة، وهو الأكثر حصداً للنقاط من بين المتأهلين إلى ربع النهائي، وجاء سيمبا ثانياً برصيد 9 نقاط، وحوريا الغيني رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث غداة فوزه على فايبرز الأوغندي بهدفين، وحل الأخير في ذيل الترتيب بنقطتين.
وواصل فريق المدرب التونسي منذر الكبيّر الأداء الهجومي القوي كعادته، حيث يعتبر الفريق الأخضر صاحب الخط الهجومي الأقوى برصيد 17 هدفاً، ومن بين الأقوى دفاعياً، إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات.

دوري أبطال أفريقيا
الرجاء البيضاوي
المغرب
سيمبا التنزاني
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