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ألكاراس يودع ميامي في «مفاجأة مدوية»

ألكاراس يودع ميامي في «مفاجأة مدوية»
1 ابريل 2023 10:16

 
ميامي (أ ف ب) 

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فجّر الإيطالي يانيك سينر مفاجأة، وجرّد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً من لقبه في دورة ميامي للماسترز «1000» في التنس، وضرب موعداً في النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف المتأهل إلى النهائي الخامس توالياً في شهرين.
ويستعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن المنافسة الأميركية في فصل الربيع بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، المركز الأول عالمياً الذي تسلقه ألكاراس قبل أسبوعين، إثر تتويجه بدورة إنديان ويلز.
وبعد مشواره الرائع في إنديان ويلز، حيث تغلب بسهولة على سينر ومدفيديف في طريقه إلى اللقب، عاد ألكاراس إلى أرض الواقع بخسارته أمام الإيطالي 6-7 و6-4 و6-2، بعد نزال دام ثلاث ساعات.
قال سينر المصنف 11 عالمياً والمستفيد من مشكلات عضلية للإسباني في المجموعة الثالثة: لاحظت أنه يواجه مشكلات، وحاولت أن أضغط عليه، قدمنا مباراة شرسة بمستوى مرتفع، والفوز كان من نصيبي.
وذكرت هذه المواجهة بلقاء ملحمي بينهما في ربع نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي، انتهى لمصلحة ألكاراس بعد 5 ساعات و15 دقيقة.
وقد تتحوّل مواجهات الثنائي إلى عناوين منتظرة في عالم التنس، نظراً لصغر سنهما، إذ يبلغ ألكاراس 19 عاماً فقط، وسينر 21 عاماً، في وقت يخّيم التعادل 3-3 على مواجهتهما المباشرة.

التنس
ميامي
مدفيديف
نوفاك ديوكوفيتش
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