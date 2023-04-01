ميسي ومبابي.. «وجهاً لوجه» في «الليجا»!



عمرو عبيد (القاهرة)



ذكرت صحيفة «آس» المدريدية قبل بضعة أيام، أن اسم ليونيل ميسي، عاد ليتردد فوق ألسنة الجميع مرة أخرى في إسبانيا، وما لبث أن أصبح أمر حقيقة أغرقت جميع الصحف الإسبانية خلال الساعات الماضية، حيث تحدثت «الكتالونية» منها عن «الحلم» الذي يراود برشلونة حالياً بكل قوة، حول إمكانية استعادة خدمات «البرغوث» من جديد، بينما تناولت غريمتها «المدريدية» الأمر بحذر بعد أنباء تواصل إدارة «البارسا» مع «أسطورتها» السابق، الذي يحمل الكثير من الذكريات «غير السعيدة» بالنسبة للصحف الداعمة لريال مدريد.

ونشرت «موندو ديبورتيفو» تقريراً يُحفّز ميسي على العودة إلى برشلونة، حيث يرى أنه لا يزال يملك بعض التحديات التي قد يرغب «ليو» في تحطيمها، إذا قرر ارتداء قميص «البلوجرانا» مرى أخرى، ورغم عشرات الأرقام القياسية التي حققها مع «البارسا»، إلا أنه يحتاج إلى حصد لقب واحد على الأقل مع الفريق ليتجاوز رقم ريان جيجز الذي حقق 36 لقباً مع مانشستر يونايتد، مقابل 35 لقباً لميسي، وهو المتعلق بإنجازات اللاعب مع فريق واحد على التاريخ.

وعلى صعيد الظهور في البطولات الأوروبية الكبرى، سيكون على ميسي خوض 3 مباريات فقط، لتجاوز رقم زميله السابق، والمدرب الحالي، تشافي، الذي يملك 151 مباراة مقابل 149 مباراة للأرجنتيني، ويتصدر ميسي قائمة هدافي «البارسا» في جميع البطولات، لكن الأمر لا ينطبق على كأس الملك المحلية، كما يمكنه إضافة بعض البطولات مع برشلونة، لتجاوز رقم زميله القديم، داني ألفيش، في حين يبقى «الحلم الأكبر» هو إعادة كأس دوري أبطال أوروبا إلى «القلعة الكتالونية»، في حافز من نوع خاص يداعب برشلونة وميسي معاً!

وبينما وصف مقال بالصحيفة الكتالونية ما فعله الرئيس لابورتا مع ميسي بـ «الخطيئة الكبرى» التي لن تُغتفر، حيث يرى المقال أن ميسي هو الأرجنتين وكذلك «ليو» هو برشلونة، مهما كانت نتيجة المباحثات والمقترحات الخاصة بعودته، يبدو مقال آخر في صحيفة «سبورت» أكثر تشاؤماً حول مستقبل ميسي الذي يحدده «الساحر» وحده لأن العرض الرسمي الوحيد بالتمديد لمدة عام واحد يأتي من جانب باريس سان جيرمان، وأن خطوات برشلونة ستكون صعبة، خاصة أن «ليو» ينتظر «مشروع الأمراء» الواضح قبل اتخاذ القرار.

وهو ما اتفقت عليه صحيفة «ماركا» التي تؤكد أن رغبة إدارة «البارسا» الواضحة تواجه عرضاً حقيقياً من جانب الإدارة الباريسية، مقابل حديث «آس» عن الأمنية التي تراود كل عشاق برشلونة لمشاهدة «الرقصة الأخيرة» لميسي بالقميص الأزرق، ورغم اهتمام الصحف الإسبانية بأمر «ساحر الأرجنتين»، إلا أن التقارير المتعلقة بزميله الحالي، كليان مبابي، جاءت مثل «القنبلة»، لتؤكد «آس» و«سبورت» أن الفرنسي قام بالتواصل بالفعل مع الإدارة المدريدية، مشيراً إلى رغبته في الانتقال إلى صفوف «الملكي» العام المقبل، وهو ما قد يعني احتمال مواجهة ميسي في «الليجا» حال رحيلهما معاً، لاسيما أن الصحف ذكرت حديثه عن محاولته «تخليص» نفسه من الارتباط الباريسي قبل هذا الموعد أيضاً، وربما في الصيف المقبل!

وتتحدث الصحف الإسبانية عن «مفاجأة» محتملة تخص عدم استكمال مبابي عقده مع «سان جيرمان»، إذ ينوي حسب التسريبات مناقشة أمر رحيله مع الإدارة نهاية هذا الموسم، خلال اجتماعه معهم لتحليل حصاد المشروع الباريسي، حيث يرى أن حلم الفوز بدوري الأبطال أصبح «صعب المنال» هناك، كما أنه أوفى بوعده لرئيس الجمهورية وخدم فرنسا كما طُلب منه، وبالتالي بات من حقه تحقيق رغبته واللعب لريال مدريد.