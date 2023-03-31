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كأس رئيس الدولة للخيول العربية في 15 دولة حول العالم

كأس رئيس الدولة للخيول العربية في 15 دولة حول العالم
1 ابريل 2023 02:57

أبوظبي (وام)

أكد فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، أن الإمارات بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة ترسخ دورها الريادي ومكانتها المرموقة لإعلاء شأن الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضوره في السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
 وقال الرحماني، إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ستقام في 15 محطة حول العالم، اعتباراً من الصيف المقبل، بالإضافة إلى أكثر من 100 سباق عالمي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة. وأضاف أن الدور الريادي والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يرسخ استدامة ريادة الدولة عالمياً في تعزيز مسيرة الخيل العربي، ما يعزز الجهود المستدامة لدولة الإمارات في دعم السباقات العالمية، بتبني أفضل الممارسات للحفاظ على الخيول العربية التي تمثل الموروث التاريخي الأصيل. وأكد أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقودنا إلى التميز دائماً في المحطات كافة، ونحن نفتخر بهذه الإنجازات الكبرى التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية للخيول العربية الأصيلة، وأهميتها باعتبارها من أهم السباقات في العالم، حيث تمثل الحدث الذي يجتذب نخبة ملاك الخيل بالتفاعل الكبير من المدربين والفرسان، ويلتقي في تحدي ألقابها أفضل الخيول على مستوى العالم في المضامير الكبيرة، للحفاظ على إرث الإمارات الأصيل بإعلاء شأن الخيول العربية.

كأس رئيس الدولة للخيول
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
فيصل الرحماني
الاتحاد الدولي لسباقات الخيول
الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية
إفهار
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