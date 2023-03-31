180 لاعباً في «أبوظبي الدولية» لتنس الشاطئية

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية، بتنظيم اتحاد التنس وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، وذلك على مدار ثلاثة أيام بملاعب الشاطئية لفندق راديسون بلو في أبوظبي، بمشاركة 80 فريقاً تضم 180 لاعباً ولاعبة من نخبة المصنفين عالمياً في الرياضة.

وتبرز في الواجهة فرق ولاعبي فرنسا واليابان والبرازيل وإيطاليا والمغرب وروسيا والمكسيك، بالنظر إلى أهمية الحدث الذي يقام بتنظيم شركة أم باور للخدمات الرياضية.

وأثنى مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم على التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، الذي مهد لتنظيم البطولة، حيث إن نجاح النسخة المرتقبة يمهد الطريق لاستضافة وتنظيم المزيد من البطولات في أبوظبي، لما تتمتع به من شواطئ تساعد على استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

من جانبه، أكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن البطولة المرتقبة ستكون إحدى أفضل البطولات من الناحيتين الفنية والتنظيمية بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين الدوليين البارزين على مستوى العالم، إضافة إلى قيمة جوائزها المالية التي تبلغ 40 ألف دولار، وأشار المرزوقي إلى أن تصنيف البطولة هو BT 400، ما يجعلها ثاني أقوى بطولة وأعلى تصنيف على مستوى العالم.