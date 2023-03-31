الوصل يواجه شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة

علي معالي (دبي)

يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوصل في زعبيل، الليلة، ضمن إياب نصف نهائي دوري الرجال للسلة، ويحتاج «الفرسان» إلى الفوز للصعود إلى النهائي، وذلك بعد أن حسم لقاء الذهاب 96- 83، وإذا استطاع «الإمبراطور» الفوز تكون هناك مباراة ثالثة فاصلة تحدد لها 8 أبريل الجاري على صالة نادي شباب الأهلي. ويسعى «فهود زعبيل» لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للبقاء على أمل المنافسة، وخوض مباراة ثالثة، بعد الأداء المتميز لـ «الأصفر» هذا الموسم، في حين يعيش «الفرسان» معنويات عالية في الوقت الراهن، بعد الانتصار الآسيوي الأخير في سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج» على النصر السعودي.