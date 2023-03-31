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قمة «الفرسان» و«الزعيم» تتصدر «دوري 21»

قمة «الفرسان» و«الزعيم» تتصدر «دوري 21»
1 ابريل 2023 02:57

معتصم عبدالله (دبي)

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تتصدر قمة شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 46 نقطة، وضيفه العين «الرابع» بـ 38 نقطة، المقررة مساء غدٍ، واجهة «الجولة 21» لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، والتي تنطلق بمباراتي عجمان والبطائح، والشارقة والوحدة اليوم، وتتواصل غداً بمباريات «الفرسان» و«الزعيم»، الجزيرة والوصل، بني ياس والظفرة، وتختتم الاثنين بمباراتي خورفكان مع دبا، واتحاد كلباء مع النصر.
ويتصدر شباب الأهلي الساعي بقوة للتتويج بلقبه الثالث على التوالي، ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، مقابل 40 نقطة للجزيرة «الوصيف»، فيما يحتل الشارقة المركز الثالث بـ 39 نقطة، والعين رابعاً وله 38 نقطة، مقابل 36 نقطة لدبا الخامس.

دوري تحت 21
شباب الأهلي
العين
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