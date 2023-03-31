«السيتي» يستدرج «الريدز» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

تختلف أهداف مانشستر سيتي وضيفه ليفربول عندما يلتقيان اليوم في قمة المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين سيحاول أرسنال المتصدر الاستفادة من أي تعثر لمطارده للاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 2004.

في حين كانت المواجهات بين السيتي وليفربول في المواسم الأخيرة تأتي في سياق الصراع على اللقب، فإن وحده السيتي بقي فيه هذا الموسم، في حين يكتفي ليفربول في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون أرسنال متربصاً لأي «هفوة» من هذه القمة عندما يستقبل ليدز يونايتد اليوم مع عودة عجلة الدوري إلى الدوران، بعد توقف قرابة 12 يوماً بسبب النافذة الدولية.

يرفض مانشستر سيتي التنازل عن لقبه من دون قتال، إذ فاز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات، وسجل 13 هدفا في آخر مبارياته ضد لايبزج الألماني في دوري الأبطال وبيرنلي في الكأس.

يتمتع «السيتي» بمشوار أسهل نسبياً من أرسنال على الورق في الأمتار الأخيرة من الدوري، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد بايرن ميونيخ الألماني ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد، في حين أن «المدفعجية» ودّع قارياً من «يوروبا ليج» ومن الكأس.

لكي يظل السيتي على مقربة مع أرسنال، عليه أن يتخطى عقبة ليفربول صاحب المركز السادس للمرة الأولى في الدوري منذ عامين.