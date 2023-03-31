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طرح تذاكر مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة

طرح تذاكر مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة
1 ابريل 2023 01:06

 
دبي (الاتحاد)

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طرح اتحاد كرة القدم تذاكر مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يستقبل الوصل في ملعبه باستاد زعبيل فريق العين، فيما يستضيف الشارقة في ملعبه فريق عجمان، وتقام المباراتان في الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل.
وتتوفر التذاكر عبر موقع بلاتينيوم ليست «platinumlist.net»، حيث بإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع وشراء التذاكر اعتباراً من اليوم في إطار حرص اتحاد كرة القدم على تسهيل كُل الجوانب الخاصة بالجماهير للاستمتاع بأجواء المباراتين اللتين تقامان وسط أجواء رمضانية.
وحسب المادة 20 من لائحة البطولة المعتمدة من قبل لجنة المسابقات والتي اطلعت عليها الأندية قبل انطلاق الموسم تم تقسيم سعة مدرجات الملعب الأول والثاني والثالث بنسبة 50% لجماهير كل فريق من الفريقين المتباريين.
من جهته نظم اتحاد كرة القدم الاجتماعات الفنية الخاصة بكل مباراة بحضور مسؤولي إدارة المسابقات ومراقب المباراة والمنسق الإعلامي إلى جانب ممثلي طرفي كل مباراة، حيث تم مناقشة كافة الجوانب الفنية والتنظيمية ومراجعة لائحة البطولة، واعتماد ألوان قمصان الفريقين، حيث تقرر أن يرتدي لاعبو الشارقة القمصان البيضاء ولاعبو عجمان القمصان البرتقالية، وفي مباراة الوصل والعين تقرر أن يرتدي لاعبو الوصل القمصان الصفراء ولاعبو العين القمصان البيضاء.

كأس رئيس الدولة
العين
الوصل
الشارقة
عجمان
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