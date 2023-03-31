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تلال يتحدى بطل فرنسا في «أنطاليا جراند سلام للجودو»

تلال يتحدى بطل فرنسا في «أنطاليا جراند سلام للجودو»
1 ابريل 2023 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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تستأنف اليوم مباريات بطولة أنطاليا جراند سلام للجودو، التي يستضيفها الاتحاد التركي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تختتم غداً بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 83 دولة من بينها 4 منتخبات عربية في مقدمتها منتخبنا، بجانب منتخبات الكويت، المغرب والجزائر.
 وتشهد جولة اليوم من تصفيات البطولة إقامة مباريات الوزن المتوسط للجنسين، وظهر منتخبنا في وزن تحت 81 كجم، عندما يلتقي تلال شفيلي مع بطل فرنسا الشاب أرجيبا أرنودي، الفائز بلقب الجائزة الكبرى في بطولة البرتغال 2023، وقبلها بطولة العالم لفرق الطلاب 2019، وبطولة العالم للشباب 2019، وبطولة جواياكيل العالمية للناشئين في عام 2022.
ويشهد ختام البطولة مشاركة منتخبنا في مباراتين من الوزن الثقيل، حيث يواجه جريجوري أرام بطل بريطانيا جمال بيتجراف، وكان أرام قد اختتم مؤخراً مشاركته في بطولة تبليسي في جورجيا في منافسات وزن تحت 90 كجم، وبلغ دور الـ16، مما زاد من رصيد نقاطه في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 ضمن استراتيجية اتحاد الجودو لتجهيز أكثر من لاعب للمشاركة في الأولمبياد.
 وسيكون ختام مباريات منتخبنا في منافسات وزن فوق 100 كجم، عندما يلتقي ماجو معروف مع التركي صاحب الأرض والجمهور توتار تونا هان. 
وشهدت تصفيات الوزن الخفيف التي انطلقت مبارياتها أمس، خسارة شفيلي أورام في وزن تحت 66 كجم من الجزائري وائل عزني بالاسكور الذهبي وذلك في الزمن الإضافي.. فيما تأهلت باتسو ألتان إلى الدور الثالث في منافسات وزن تحت 57 كجم، بفوزها المستحق علي بطله تركيا كوركماز جولزاد، في ظل تطور مستواها من بطولة لأخرى، إلا أنها خسرت بفارق الخبرة والعمر أمام بطلة كندا ديجوشي كريستا في دور الـ 16.

الجودو
منتخب الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
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