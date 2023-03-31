20 فريقاً في كأس شرطة عجمان

عجمان (وام)

افتتح العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، بطولة كأس شرطة عجمان الرمضانية لكرة القدم للشركات والمؤسسات لكرة القدم بنسختها الأولى، وذلك على أرض ملعب كرة القدم في نادي الشرطة للرياضة والرماية، بمشاركة 20 فريقاً موزعة على 4 مجموعات، وتستنر البطولة إلى 7 أبريل الجاري.

حضر الافتتاح عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد ومسؤولين ومندوبين عن المؤسسات الشركات المشاركة في البطولة، وكذلك الرعاة والداعمين للبطولة، وعدد كبير من الجمهور.

وقال العميد خالد محمد النعيمي إن تنظيم البطولة في نسختها الأولى، جاء في إطار دعم جهود الشرطة لتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الخاصة في الإمارة، والتشجيع على ممارسة اللياقة لجعلها نظاماً وأسلوب حياة.