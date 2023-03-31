البطائح وعجمان يتعادلان في «مباراة مجنونة»



علي معالي (الشارقة)



في مباراة مجنونة، تعادل البطائح وعجمان 1-1، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي جرت باستاد خالد بن محمد بالشارقة، تقدم «الراقي» بهدف أناتول في الدقيقة 29، وتعادل «البرتقالي» في الدقيقة 48، عن طريق وليد أزارو، وشهدت المباراة حالتي طرد للبطائح في الدقيقتين 63 و92، لكل من سعيد علي وعيسى أحمد، وبهذه النتيجة يصل البطائح إلى «النقطة 18» وعجمان إلى «35 نقطة».

سيطر البطائح على الشوط الأول، فيما رجحت كفة عجمان في الشوط الثاني الذي شهد أحداثاً غريبة، بإهدار فراس بالعربي لضربتي جزاء، بعد تألق الحارس زايد أحمد، وكذلك بعد حالتي طرد.

كاد «الراقي» أن يبدأ بالتهديف عن طريق سيكو بابا لولا يقظة دفاع «البرتقالي»، وكان البطائح الأفضل خلال أول 15 دقيقة من ناحية الانتشار والسيطرة ونسبة الاستحواذ والتهديد للمرمى.

وفي الدقيقة 29 يترجم البطائح سيطرته إلى هدف رائع عن طريق الكاميروني أناتول من تمريرة جميلة وصلته بين قلبي دفاع عجمان، سدد أناتول رائعة في الشباك، ليستحق الفريق التقدم، في ظل الأداء المتميز حتى نهاية الشوط الأول، وسنحت لـ«الراقي» العديد من الفرص الكفيلة بزيادة «الغلة»، بفضل الانسجام بين أناتول ولورنسي وسيكو بابا وجواو نوفايس.

وسيطرة البطائح خلال الشوط الأول أسفرت عن 8 تسديدات تجاه الحارس علي الحوسني، مقابل 6 تسديدات لـ«البرتقالي» على شباك زايد أحمد.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز وليد أزارو هدف التعادل لعجمان بكرة رأسية، إثر عرضية متقنة، وظهرت خطورة «البرتقالي»، خاصة بعد طرد سعيد علي، وتصدى زايد أحمد لضربة جزاء سددها فراس بالعربي الذي عاد ليهدر ضربة أخرى، ونال عيسى أحمد من البطائح البطاقة الحمراء في الدقيقة 92.