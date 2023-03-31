الوحدة والشارقة «التعادل الخاسر»!



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة والشارقة من دون أهداف في المباراة التي أقيمت، على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة41»، ليرتقي إلى المركز الثاني «مؤقتاً»، لحين نهاية مباريات الجولة، وظل «الملك» خامساً وله «39 نقطة».

ويعد التعادل خاسراً بالنسبة للفريقين، حيث إن الفوز كان الطريق الوحيد للحفاظ على الحظوظ في المنافسة على الدرع.

وجاءت المباراة متوسطة، ولم ترتق إلى المستوى المتوقع، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء.

وظهر الشارقة أفضل في الشوط الأول، وتألق محمد الشامسي حارس الوحدة في التصدي لفرصتين مؤكدتين، فيما جاء الشوط الثاني أقل فرصاً للفريقين، وغابت الإثارة، باستثناء الدقائق الأخيرة، حيث حاول كل منهما خطف النقاط الثلاث.