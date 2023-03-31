«شرطة أبوظبي» يتوّج بلقب «الألعاب الحكومية»



أبوظبي (وام)

توّج منتخب شرطة أبوظبي للكرة الطائرة ببطولة الألعاب الحكومية في نسختها الأولى التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بعد تصدره المجموعة بـ «العلامة الكاملة».

شهدت البطولة تنافساً كبيراً بين فرق المؤسسات والجهات الحكومية، وأظهر فريق شرطة أبوظبي مستويات لياقة عالية.

وأشاد العميد عصام عبد الله آل علي بالمستويات المتميزة التي قدمها الفريق، وثمَّن دعم ومتابعة القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتذليل الصعوبات كافة، ودعم الفريق وتحفيزه للتميز الرياضي، وتعزيز المهارات والقدرات الرياضية، وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية.

وأوضح أن بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تأتي ضمن برامج تعزيز التفاعل والمشاعر الإيجابية للموظفين في شهر رمضان، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وأكد مجلس أبوظبي الرياضي أن النسخة الأولى من البطولة التي انطلقت في 27 مارس الجاري، وتستمر حتى 10 أبريل الجاري، تحفز الموظفين الحكوميين، وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً لإرساء مستقبل أكثر قوة وصحة واستدامة.