«الإسلامية» والشرطة إلى ربع نهائي «عجمان الحكومية»



عجمان (الاتحاد)



تأهل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، بفوزه على دائرة التنمية الاقتصادية 3-0 في ملعب مركز كواترو الرياضي، ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط، ويرافق دائرة البلدية والتخطيط متصدر المجموعة الأولى «6 نقاط» إلى الدور التالي.

ولحق القيادة العامة لشرطة عجمان بركب المتأهلين، إثر فوزه الكبير على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 4-0، ليحسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي خلف هيئة النقل «6 نقاط» المتأهل مسبقاً منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثالثة، حقق جامعة المدينة عجمان انتصاره الأول، بعد تغلبه على دائرة المالية 3-0، ليضع أول 3 نقاط في رصيده، ويحتل المركز الثالث بعد الإدارة العامة للدفاع المدني «6 نقاط» ومصرف عجمان «6 نقاط» المتأهلين إلى ربع النهائي.

ويقضي نظام البطولة بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاث.

ويتصدر حسام ماجد ناصيف من مصرف عجمان قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعد ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة من الدور الأول، ويأتي طارق خالد أحمد من جامعة المدينة عجمان في المركز الثاني «4 أهداف» مناصفة مع حسام جاد عبدالله من الإدارة العامة للدفاع المدني، وعبد الباسط نكاوي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

من جانبٍ آخر اقتسم الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط نقاط المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من بطولة كرة قدم الصالات، عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لكل منهما ليتصدر الدفاع المدني المجموعة الأولى وله 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على البلدية.

وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، نجح شباب الرقايب في تجاوز خسارته الثقيلة أمام الإدارة العامة للدفاع المدني في الجولة الأولى 0-13، وحقق انتصاراً مهماً على ملاعب الجوكر 6-3 ليضع أول 3 نقاط في رصيده، محتلاً المركز الثالث في المجموعة.