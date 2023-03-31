إنقاذ إشبيلية يبدأ من قادش

برشلونة(أ ف ب)

يبدأ خوسيه لويس منديليبار، مدرب إشبيلية الجديد، محاولته لإنقاذ النادي الأندلسي من الهبوط إلى الدرجة الثانية بديربي حاسم أمام جاره ومضيفه قادش السبت، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات منديليبار ثالث مدرب يتعاقد معه إشبيلية هذا الموسم، بعد أن أقال جولن لوبيتيجي في أكتوبر الماضي، ثم خليفته الأرجنتيني خورخي سامباولي الأسبوع الماضي.

ولم يشفع لسامباولي قيادته الفريق إلى دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث سيواجه عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، كون المركز المثير للقلق للنادي في الدوري أدى إلى إقالته، خصوصاً عقب الخسارة أمام خيتافي صفر-2 قبل فترة التوقف الدولية.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، ويتساوى برصيد 28 نقطة من 26 مباراة مع منافسه قادش صاحب المركز الخامس عشر.

واكتفى الفريق الأندلسي هذا الموسم بسبعة انتصارات، مثلها تعادلات مقابل 12 هزيمة.

وأمضى منديليبار فترة ناجحة مع فريق إيبار في الدوري بين عامي 2015 و2021، على الرغم من أنه فترته الثانية معه موسم 2020-2021 انتهت بهبوطه إلى الدرجة الثانية.

كما أن المدرب البالغ من العمر 62 عامًا لم يوفق خلال قيادته ديبورتيفو ألافيس العام الماضي، وأقيل من منصبه بعد أربعة أشهر فقط على رأس إدارته الفنية.

وأثار تعيين منديليبار في إشبيلية انتقادات أبرزها من مديره الرياضي السابق أوسكار أرياس.

وتبدو حظوظ برشلونة كبيرة لتعزيز صدارته عندما يحل ضيفاً على إلتشي صاحب المركز الأخير غداً أيضاً.

ويخوض برشلونة مباراة الغد وعينه على الكلاسيكو الساخن أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

ويتفوق الفريق الكتالوتي على النادي الملكي في صدارة الليجا، بفارق 12 نقطة وخطا خطوة كبيرة نحو تجريد غريمه، عندما تغلب عليه 2-1 في المرحلة السادسة والعشرين قبل فترة التوقف الدولية.

ويمني برشلونة النفس في تخطي عقبة غريمه في مسابقة الكأس في سعيه إلى الثلاثية المحلية، بعد خروجه خالي الوفاض من المسابقتين القاريتين دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكان برشلونة جرد ريال مدريد من لقب مسابقة الكأس السوبر مطلع العام الحالي في السعودية، وتغلب عليه 1-صفر في مدريد في ذهاب مسابقة كأس الملك.

وبدوره يخوض ريال مدريد اختباراً سهلاً نسبياً عندما يستضيف بلد الوليد السادس عشر الأحد.

ولن تختلف حال النادي الملكي عن غريمه ناحية التركيز على مواجهة الأربعاء في مسابقة الكأس، وسيكون الفوز على بلد الوليد فرصة لرفع المعنويات ومحو آثار خسارة كلاسيكو الدوري والاستعداد لقمة الكأس.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ريال مايوركا مع أوساسونا، ويلعب السبت أيضا جيرونا مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع خيتافي.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات سلتا فيغو مع ألميريا، وفياريال مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، على أن تختتم الاثنين بلقاء فالنسيا مع رايو فايكانو.