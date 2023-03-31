مبادرات الوصل في لقاء الجزيرة



مراد المصري (دبي)



ينظم الوصل مبادرات عدة، وسط أجواء جماهيرية حماسية في لقاء الجزيرة يوم السبت، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحرص النادي على توفير حافلات لنقل الجماهير من عجمان، وإجراء سحوبات بين الشوطين على جوائز قيمة، إلى جانب تحصيص سحب على جائزة خاصة لأجمل «زي وصلاوي»، على أن يتم توزيع الشالات على الجماهير وتوفير عبوات المياه.

كما يتم إقامة منطقة خاصة للجماهير، وأخرى مخصصة للمأكولات والمشروبات الباردة بخصومات خاصة، إلى جانب تقديم خصومات لجماهير الوصل في المطاعم والمقاهي الخارجية المحيطة بالنادي.

ويكون الدخول مجانياً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وللنساء وللفئة العمرية دون 16 عاماً، علماً أن تذاكر المباراة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني شهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير على مدار الأيام الماضية.

على صعيد آخر، شارك لاعبو الوصل في تقديم وجبات إفطار صائم في استاد زعبيل، ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها النادي خلال شهر رمضان الفضيل.

وتداولت الجماهير وسم «انتفاضة زعبيل»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل دخول أجواء المرحلة الحاسمة من الدوري بمعنويات مرتفعة وبأكبر حضور جماهيري لمساندة «الفهود».