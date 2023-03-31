الوصل والظفرة يستضيفان الجزيرة وبني ياس



معتصم عبدالله (دبي)



تتواصل «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتي الوصل وضيفه الجزيرة على استاد زعبيل في دبي، والظفرة وبني ياس على استاد حمدان بن زايد، يوم السبت في اليوم الثاني لمواجهات الجولة، والتي تشهد أيضاً قمة العين وشباب الأهلي، على أن تختتم الأحد بمباراتي النصر مع اتحاد كلباء، ودبا مع خورفكان.

وتتوقف رغبة الوصل في مطاردة المتصدر على نتيجة مباراته الجماهيرية أمام ضيفه الجزيرة، بعدما اكتفى «الأصفر» بالتعادل 1-1 في آخر مباراتين أمام الشارقة واتحاد كلباء، ليحتل المركز الثالث «40 نقطة»، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيب الجزيرة إلى «السابع» برصيد 34 نقطة، بعدما فشل في الفوز خلال ثلاث مباريات على التوالي، بالخسارة أمام الشارقة وشباب الأهلي 2-3 والتعادل مع عجمان 1-1.

والتقى الوصل والجزيرة في 27 مباراة سابقة، قبل مباراة اليوم على صعيد «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «فخر أبوظبي» برصيد 17 انتصاراً، مقابل 5 انتصارات لـ «الإمبراطور»، والتعادل في 5 مباريات أخرى.

ويحتضن استاد حمدان بن زايد في منطقة الظفرة، مواجهة «الفارس» صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، أمام ضيفه بني ياس الـ 11 برصيد 19 نقطة، وتتجدد في المواجهة طموحات الظفرة في التمسك بآمال البقاء أمام ضيفه «السماوي» الذي يعاني بدوره غياب الانتصارات في آخر 5 جولات على التوالي.



ابن شرقي «بطل الثنائية»



يحتفل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة بسجل تهديفي متميز أمام الوصل، بعدما قاد فريقه إلى الفوز في مباراة الدور الأول 2-0 بتسجيله الهدفين، وهو ما يعادل نصف أهدافه الأربعة في الدوري خلال الموسم الحالي، ويملك الجزيرة في جعبته 85 هدفاً في المواجهات أمام الوصل، فيما استقبلت شباكه 36 هدفاً.

«السماوي» يستهدف الفوز «السادس»



يبحث بني ياس في المباراة أمام ضيفه الظفرة عن الفوز السادس على التوالي، في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، ويتفوق «السماوي» برصيد 14 انتصاراً، من بينها 5 على التوالي في آخر المواجهات، مقابل 4 انتصارات للظفرة، فيما حسم التعادل 3 مباريات أخرى من أصل 21 جمعت الفريقين.



مباريات السبت

العين - شباب الأهلي 22:00

الوصل - الجزيرة 22:00

الظفرة - بني ياس 22:00

مباريات الأحد

النصر - اتحاد كلباء 22:00

دبا - خورفكان 22:00