النويصري بطل «دراجات ند الشبا»

دبي (الاتحاد)



أحرز التونسي علي النويصري من فريق ياسي للدراجات الهوائية، لقب الفئة المفتوحة للرجال، في سباق الدراجات الهوائية، ضمن «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها، والتي تستمر حتى 10 أبريل الجاري، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأعطى إشارة انطلاق الفئات الثلاث لسباق الدراجات الهوائية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

ونجح النويصري في إنهاء السباق، الذي امتد لمسافة 77 كم في المركز الأول، بزمن 1:33:11.458 ساعة، فيما جاء الدراج المغربي محسن الكورجي «الشعفار» ثانياً، وتبعه الدراج الجزائري حمزة ياسين عماري من «شرطة دبي» ثالثاً.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال، جاء البريطاني جون كاري في المركز الأول، بعدما قطع السباق في 1:33:23.455 ساعة، وتبعه الجزائريان نور الدين حشيني، وعبد القادر رحماني، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات، حصلت السويسرية باميلا فوكس على المركز الأول، بعدما قطعت المسافة في 2:15:16.015 ساعة.

وفي فئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كم «فئة المكفوفين»، فاز أحمد عبدالله حميد الشامسي بالمركز الأول بزمن 0:36:59:511 دقيقة، وتبعه عبد الرحمن البستكي في المركز الثاني، وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات الطريق» فاز أحمد محمد البدواوي بالمركز الأول بزمن 0:30:32.273 دقيقة، وتبعه عبدالله سالم البلوشي في المركز الثاني، وسالم جمعة الجنيبي ثالثاً، وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات اليد» فاز العُماني سامي سيد سالم الشيمي بالمركز الأول بزمن 0:35:19.667 دقيقة، وتبعه عايض علي الأحبابي، وبدر عباس الحوسني.

من ناحية أخرى، تبدأ السبت منافسات الكرة الطائرة بالصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتضم 8 فرق موزعة على مجموعتين ويستهل «الإمبراطور» حملة دفاعه عن اللقب الذي فاز به العام الماضي على حساب «الجوارح»، بمواجهة من «العيار الثقيل» أمام «الشبابي»، ويعقبها المباراة الثانية التي تقام ضمن المجموعة الأولى، بمواجهة «إتش أم أس» أمام «فهود زعبيل»، وسجلت الفرق الثمانية في قوائمها مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين من 37 جنسية.

في الوقت نفسه، تنطلق مساء اليوم منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 10 فرق، وتشهد ضربة البداية 4 مباريات، الأولى تجمع بين محاكم دبي ودائرة المالية ضمن المجموعة الأولى فيما يلتقي في المباراة الثانية هيئة كهرباء ومياه دبي مع القيادة العامة لشرطة دبي ضمن المجموعة نفسها، فيما تشهد المجموعة الثانية مباراتين، الأولى بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع أبيلتي لايف، والثانية بين بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن ند الشبا من الدورات الرياضية الاجتماعية وذات أبعاد وأهداف أكبر من أنها بطولة ومسابقة وميداليات، وكانت رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في تشجيع أفراد المجتمع كافة على ممارسة الرياضة.

وأضاف أن خلال السنوات العشر أفرزت الدورة عن مواهب رياضية من مختلف الفئات العمرية والألعاب وحافز للشباب للمنافسة في الألعاب الفردية والجماعية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منذ النسخة الأولى وجه بوجود مسابقات لأصحاب الهمم، ودمجهم في الدورة بقوة وفعالية وكانت بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة وسباقات الدراجات اليدوية وسباقات الطريق على الكراسي وكرة القدم السمعية والقوس والسهم.

وأضاف:«باسم جميع أصحاب الهمم نقول شكراً إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم المستمر والمتواصل للدورة، لتصل إلى ما وصلت إليه، وأيضاً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على متابعته للدورة والمسابقات وكل الفعاليات المصاحبة لها وتوجيهات سموه التي تكفل أن تكون الدورة في كل نسخة متطورة ومتجددة».







