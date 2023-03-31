«الأمين العام» يعزز قمة «الثانية» بـ «رباعية» في كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)



واصل «مكتب الأمين العام» تألقه، في كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مهماً على «مكتب الشؤون القانونية» بـ «رباعية»، في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، حضر المباريات سلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي.

وشهدت المباراة تألق المهاجم يوسف أكيوض، الذي أحرز رباعية «مكتب الأمين العام» على مدار الشوطين، بمعدل هدفين في كل شوط، علما بأنه هداف النسخة الماضية للبطولة.

وقدم «مكتب الأمين العام» مباراة رائعة، وتمكن من السيطرة على مجريات اللعب، بينما سعى «مكتب الشؤون القانونية» لتقديم مستوى مختلفاً بعدما خسر مباراته الأولى أيضاً.

وبهذه النتيجة، تصدر «مكتب الأمين العام المجموعة» برصيد 6 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بـ 4 نقاط، بعدما تعادل بهدف لمثله مع «سيتي جولف» الذي جمع النقطة الأولى وحل ثالثاً، وفي المرتبة الرابعة وبرصيد خال من النقاط يأتي «مكتب الشؤون القانونية».

وسعى «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» إلى الخروج بنتيجة الفوز أمام «سيتي جولف»، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل عبر بطاقة المركز الأول، إلا أن «سيتي جولف» قدم مباراة جيدة، وبادر بالتقدم في النتيجة عن طريق عبدالكريم ملا، قبل أن يحرز حمودة قاسم التعادل لـ «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، ورغم النقص العددي بسبب حصول لاعبه على البطاقة الحمراء، إلا أن «سيتي جولف» ظهر بصورة جيدة.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى «المربع الذهبي» عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

تستأنف مواجهات البطولة، بمباراتين غداً، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، تجمع الأولى «المركز الوطني للتأهيل» و«مكتب البعثات الدراسية»، والثانية بين «دائرة القضاء» مع «مكتب الشؤون الخاصة».