«السلة» يلغي «العقوبات المالية» على الأندية



علي معالي (دبي)



قرر اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، إلغاء جميع العقوبات المالية على الأندية منذ بداية الموسم، وهو ما يخفف العبء المادي عليها، وجاء ذلك على هامش الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي جرت في أجواءً رمضانية مثالية، وكشفت عن التعاون بين الأندية والاتحاد.

اكتمل النصاب القانوني لـ «العمومية» من الاجتماع الأول، بوجود 18 من 19 نادياً أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور عبدالعزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة، وناصر ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، والعدد يؤكد حرص أندية الدولة على مناقشة شؤون اللعبة، وهنأت الاتحاد على ما قدمه خلال الفترة الماضية من تطور كبير وملحوظ أثمر في النهاية عن فوز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الخليجية في الكويت، وأيضاً ذهبية منتخب السيدات «3 ضد 3» في البطولة نفسها، إضافة إلى تأهل منتخب الرجال إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس أمم آسيا 2025، والتي جرت في قطر، وهو إنجاز يحدث منذ غياب سنوات طويلة.

وجاء قرار اللواء القرقاوي برفع الغرامات ثميناً منه لدور الأندية الفعال في الفترة الماضية، وهو ما أنعكس بدوره على الظهور الجيد للعبة على المستوى الخارجي، مشيراً إلى المسيرة الإيجابية لنادي شباب الأهلي في تصفيات دوري سوبر غرب آسيا.

وشهد جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابق، والتقارير الإدارية والفنية والمالية، وأدار جلسة الحوار في الاجتماع سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، واستعرض كل الأمور بالأرقام والإحصائيات، إضافة إلى مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الأندية، والتي وصلت إلى 55 مقترحاً ما بين فنية تتحدث في صميم اللعبة سواء أهلية اللاعبين، أو المقترحات الفنية والمالية، وأعلن سالم المطوع بإجماع أعضاء الجمعية العمومية على تحويل المقترحات إلى اللجنة الفنية لمناقشتها، بما يتناسب مع تطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وأبدى اللواء إسماعيل القرقاوي سعادته بالحضور المتميز لأعضاء الجمعية العمومية، وقال: هدفنا جميعاً هو تطوير اللعبة، وما تحقق مؤخراً يدفعنا جميعاً إلى ضرورة الاستمرار في العمل المثمر الذي يعود في النهاية على اللعبة بالوجود الدولي والخارجي الذي يسهم في رفع اسم وعلم الإمارات في المحافل كافة.

وطالب القرقاوي الأندية بمزيد من الجهد، وقال: علينا الاهتمام بالمراحل السنية التي تعتبر العصب الأساسي، من خلال البحث عن مدربين وإداريين للمراحل من أصحاب الكفاءات الفنية لبناء أجيال تخدم اللعبة.

وبشأن قرار إلغاء العقوبات المالية على الأندية هذا الموسم، قال القرقاوي: رغم حاجتنا إلى المبالغ، والتي تم تنفيذها على الأندية خلال الموسم، نتيجة أخطاء مختلفة، إلا أنني وجدت مناسبة رمضانية جيدة، في ظل النتائج المشرفة للمنتخبات وأندية الدولة في المشاركات الخارجية، بأن يتم فتح صفحة جديدة عنوانها التعاون بين الجميع، ومساهمة من الاتحاد في تخفيف الأعباء المالية على بعض أنديتنا، بعد الظروف الصحية التي صاحبت العالم، خاصة من جراء أزمة جائحة كورونا.