10 فرق في «رمضانية الهوكي»



الشارقة (الاتحاد)



تبدأ يوم السبت البطولة الرمضانية للهوكي في نسختها الثانية، والتي ينظمها اتحاد اللعبة، وتقام بالملعب الرسمي الاتحاد في مدرسة الإبداع الأميركية في الشارقة، ويشارك 10 فرق في البطولة، هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي أس سي، لاكنور، أسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وحددت اللجنة الفنية برئاسة أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، اللائحة الفنية للبطولة وكل شروط المنافسة ومن بينها زمن المباراة 15 دقيقة، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين داخل الملعب بينهم حارس و6 بدلاء يمكنهم المشاركة في أي وقت خلال المباراة.

ورصد اتحاد الهوكي برئاسة عبد الله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد جوائز عينية ونقدية للفائزين، حيث تم تخصيص 3 جوائز مع كأس للفرق صاحبة المراكز من الأول للثالث، كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لـ أفضل حارس، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة.

وأكد عبد الله سلطان الدح رئيس الاتحاد، أن تنظيم النسخة الثانية من البطولة الرمضانية، يتزامن مع تدشين أجندة العام الثانية لاتحاد اللعبة، مشيراً إلى حرصهم وتركيزهم على استمرارية النشاط للمحافظة على مكاسب الفترة الماضية على الصعيدين الفني والإداري، وأثنى على الدور الذي يقوم به جميع أعضاء مجلس الإدارة في إنجاز المهام المطلوبة، وقال إن إقامة النسخة الثانية في الملعب الرسمي للاتحاد في مدرسة الإبداع الأميركية، جزء من النجاحات في توفير ملاعب مناسبة تقام عليها المنافسات، وملعب مدرسة الأبداع بمثابة الملعب الرسمي لاتحاد الهوكي وفي الطريق ملاعب أخرى.