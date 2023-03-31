بني ياس يثمن دعم قيادة النادي لأبطال «ثنائية الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)



ثمنت إدارة نادي بني ياس، الدعم المستمر من القيادة العليا للنادي لفرق الألعاب الجماعية والفردية، واستقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، فريق كرة الطائرة بالنادي المتوج بـ «ثنائية» دوري وكأس السوبر موسم 2022- 2023.

وأكد سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس، المدير التنفيذي، أن استقبال سموه لفريق الطائرة بالنادي، يعد وساماً على الصدور، وحافزاً لكل منتسبي «السماوي» في مجلس الإدارة واللاعبين على صعيد كل الفرق.

وقال: «تهنئة سموه لأبطال «السماوي» على إنجاز «ثنائية» الدوري والكأس في الموسم الحالي، فخر للجميع، ومسؤولية مضاعفة لبذل المزيد من الجهود، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات».



وأضاف «كلمات سموه المحفزة أكبر داعم للسعي من أجل استدامة النجاحات والحفاظ عليها، من خلال مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد».

وأشاد الكثيري بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية برئاسة حميد محمد بولاحج الرميثي، لفرق النادي، وأبطال فريق الرجال لكرة الطائرة المتوجين بـ «ثنائية» الدوري وكأس السوبر.

وأضاف: «ما تحقق من نجاح بعودة الفريق إلى منصات التتويج في منافسات الكرة الطائرة خلال الموسم الحالي، ترجم جهود دعم قيادة النادي، وخطط العمل الطموحة للإدارة، بجانب جهود الأجهزة الفنية واللاعبين، الوقفة الصلبة لجماهير النادي».

وقال: «ثنائية الدوري والكأس خطوة متميزة في مشوار فريق الطائرة، وما زال الباب مفتوحاً أمام المزيد من الإنجازات، في ظل الوقفة الصلبة خلف الفريق وكل فرق النادي الأخرى على صعيد الألعاب».

وأعاد التتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر فريق بني ياس للطائرة إلى الواجهة، بعد غيابه عن منصات التتويج لمدة 5 مواسم، وتبدو الفرصة مواتية أمام «السماوي» لحصد «ثلاثية تاريخية» خلال المشاركة المرتقبة في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» التي تنطلق بمباريات دور الثمانية في 14 أبريل، حيث يستهل «السماوي» مشواره بمواجهة النصر على صالة نادي العين.